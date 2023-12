Claudia Sheinbaum se solidariza con afectados por el sismo de Chiautla de Tapia, Puebla

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de México, mandó un mensaje en donde se solidariza con las personas afectadas por el sismo de Chiautla de Tapia, Puebla.

“Envío mi cariño y pensamientos a las y los habitantes que vivieron el sismo de 5.7 con epicentro al oeste de Chiautla de Tapia, Puebla. Especialmente en este estado, Estado de México y Ciudad de México”, escribió la militante de Morena.

Asimismo, la Dra. Sheinbaum si bien destacó que de acuerdo con información oficial no hay afectaciones, si es motivo de preocupación. “Sabemos que afortunadamente, hasta el momento, no hay afectaciones, pero siempre es motivo de preocupación. Un abrazo”, comentó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Foto: Captura de pantalla de X

Simos de hoy en Chiautla de Tapia, Puebla

A las 14:03:37 horas del día 7 de diciembre del 2023 en Ciudad de México, Pueblo y Estado de México se registró un sismo preliminar de 5.8 a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, Puebla, según el Sismológico Nacional.

De acuerdo con el Gobierno de México no se reportaron daños; asimismo, el Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, instruyó realizar una revisión en Puebla, de donde fue el epicentro del sismo.