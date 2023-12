La reducción de la jornada laboral no es posible: espantaría la inversión, advierten empresarios

El sector empresarial rechazó nuevamente la posibilidad de que se lleve a cabo la iniciativa de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, porque podría desincentivar las inversiones por nearshoring, aumentaría de 10 al 20 por ciento los costos laborales e impactaría a las pequeñas y medianas empresas.

En el marco de la presentación de la Nueva Era de la Política Industrial Digital en México, Francisco Cervantes, presidente de la Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la jornada laboral aún no puede aplicarse, “lo que necesitamos es elevar la productividad y la competitividad para que el nearshoring pueda mantenerse con esta base de trabajadores”.

Trabajadores deben ganar más

En su opinión más que la reducción de la jornada laboral lo que necesitan los trabajadores “es ganar más”, tal como “nos esforzamos por elevar el salario mínimo”.

Reiteró que “en este momento no es oportuno la reducción laboral, porque le quitaríamos el atractivo a las inversiones y lo que debemos hacer es motivar esa relocalización de las empresas”.

Por su parte, José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) apunto que están a favor del beneficio de los trabajadores pero la reducción de la jornada laboral no podrá darse por el momento.

“Ya se aprobó el aumento del 20 por ciento al salario mínimo, pero tenemos que estar conscientes que si se hace el cambio de la jornada laboral eso nos puede afectar (a la industria), al crecimiento económico, e incluso desestabilizar el nearshoring, por ello no creo que sea el momento porque no hay mano de obra en el país ahora que están llegando inversiones”.

Reiteró que en este momento no considera que sea posible la reducción de la jornada laboral “ya aceptamos el 20 por ciento de incremento del salario mínimo, pero no es el momento, esto podría ponernos nerviosos porque no hay mano de obra.

Mejores condiciones en la industria

Además “solamente el cuatro millones de trabajadores podrían estar en un esquema de 40 horas, los demás no por cómo están las condiciones de la industria” comentó.

En este contexto, Esperanza Ortega, presidenta de la (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) Canacintra aseguró que “la reducción de la jornada laboral no es prioridad en el legislativo pero va a suceder”.

Sin embargo, apuntó que en su caso se preparan para elevar la productividad “sabemos que estos temas (iniciativas de reforma) ya están contemplados en el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y nos vamos a preparar aunque sabemos que si nos va afectar”.

Ortega aseguró que “restando las horas de comida los trabajadores en realidad trabajan seis horas, por ello lo importante es capacitar y elevar la productividad para que la afectación sea menor”

Lo que se necesita tanto del sector patronal como de los trabajadores es hacer un compromiso para elevar la productividad, “si nosotros reducimos la jornada laboral, los trabajadores deben dar mas productividad, para poder recuperar ese tiempo”.

En el caso de las Micro pequeñas y medianas empresas (MiPymes) aseguró que en su mayoría son familiares y ellas no la van a aplicar esta reducción.

“Debemos hacer consciencia que para MiPymes será complicado porque elevaría los costos entre un 10 o 20 por ciento y como está el aumento de salarios mínimos nos afecta por los costos.

