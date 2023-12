Crisis de natalidad en España

MADRID. El último informe sobre "Movimiento natural de la población" en España, reveló por primera vez que hay más mujeres que tienen hijos sin haberse casado, que las que han tenido un enlace matrimonial.

Según este informe, en 2022 se contabilizaron 329,251 nacimientos, 8,129 menos que en 2021. En 2022, el número de mujeres solteras que dieron a luz fue de 50.14% frente a 49.86% de casadas.

Además, el año pasado se registraron menos hijos por mujer, lo que constata una vez más que España alcanzó su mínimo histórico de natalidad con menos de 330 mil bebés en un año.

Desde que se tienen registros, la cifra de mujeres que no pasan por la vicaría para tener hijos es la más elevada de la historia reciente. El año pasado, 165 mil 62 mujeres solteras dieron a luz y la edad para traer hijos al mundo cada vez es más alta, fluctúa entre 32 y 40 años.

Muchas españolas se han liberado de prejuicios y han elegido la libertad de no atarse a ningún vínculo oficial, lo que no significa que no vivan en pareja. Aunque muchas otras han decidido criar a su (s) pequeño (s) en solitario.

La natalidad se desploma en España.

Nacen 11% de niños menos que antes de la pandemia. Es más, España se situó con la menor tasa de fecundidad de Europa, con un promedio de 1.9 hijos por mujer. Una cifra sólo superada por Italia, que está a la cabeza del descenso de la natalidad en el Viejo Continente con un promedio de 1.13 hijos

por mujer.

Las razones de la estrepitosa caída de la natalidad, que comenzó un marcado descenso en 2008, coincidiendo con la crisis financiera, obedece a varios factores de índole cultural, social y económico. La mujer se integra cada vez más en el mercado laboral y conforme aumenta el número de la población femenina ocupada, baja la tasa de natalidad.

También influye mucho el imparable costo de la vida y sueldos medios con los que apenas se llega a fin de mes. El reparto de las tareas del hogar aún deja mucho que desear en este país y la mujer ya no está dispuesta a afrontar tantas responsabilidades, a lo que se suma su deseo de poder disfrutar del ocio y hacer una vida social más participativa.

La realidad es que España se va quedando sin niños. Actualmente ocupa el sexto puesto en envejecimiento de Europa. Hay 30 ancianos por cada 100 personas en edad de trabajar. También hay menos pequeños de edades comprendidas entre un año y adolescentes de 14 años.

La gran preocupación es cómo se van a financiar las jubilaciones de los mayores, ya que en un futuro nada lejano no habrá suficientes ocupados que sostengan el sistema de pensiones, un cambio que previsiblemente revolucionará el estado del bienestar.

Por Patricia Alvarado

EEZ