El gobierno de Zacatecas denuncia al de Durango por permitir la operación de una red de secuestradores de migrantes

Luego de la liberación de una familia ecuatoriana, el gobierno de Zacatecas confirmó que en la frontera con Durango, opera una red criminal dedicada al secuestro y extorsión de migrantes. El gobernador David Monreal Ávila acusó, sin dar nombres, a funcionarios del estado de Durango de actuar en complicidad con los delincuentes.

“Es una banda de extorsionadores, secuestradores, bien organizada, en donde están inclusive funcionarios institucionales en Durango, en Durango, ya pasó con los colombianos la vez pasada, allá fue, ya fue con un grupo de migrantes que fueron, no recuerdo el número pero era un exceso, 300 o 400 que tenían secuestrados, allá fue… de migrantes, ya pasó con otros venezolanos, allá fue”, indicó el mandatario estatal.

Aseguró que es una banda de extorsionadores, secuestradores, bien organizada. Foto: Especial

Sigue leyendo:

Asisten 60 mil personas a presenciar el desfile de navidad “Celebremos con Alegría”, en el centro de Zacatecas

David Monreal: Zacatecas y Jalisco refuerzan coordinación para la pacificación de los 1 mil km de zona limítrofe

Ésta célula criminal extendió sus operaciones fuera de México, luego de estudiar a las familias que ya radican en Estados Unidos y están en posibilidades de pagar un rescate.

“Desde su lugar de origen los enganchan o pagan un traslado o una oferta de regularización para estar en Estados Unidos, llegan a la Ciudad de México, los reciben, los recepcionan, los hospedan un hotel sede, se tenían las imágenes donde ahí descansan un día, les sacan su boleto esta misma agencia o estos mismos enganchadores, de traslado hacia la frontera, vienen con boletos, los depositan en la terminal de camiones allá en la (central de autobuses) Norte, ahí los embarcan, a ver, ahora si ya se van de aquí, aquí está tu boletito, aquí está tu esto.

"Aquí está tu entrevista y ya se van, que Dios me los ayude; van en carretera, los bajan con nombre y apellido, a ver, aquí en este camión viene Juanito, viene esto, ah si, bueno, usted véngase por acá, entonces es toda una organización de crimen y así, luego hablan con los familiares, oye, necesitamos 28 mil dólares, 30 mil dólares y si no los depositamos no te lo… ¿Qué está pasando? Que si depositan y los liberan”, detalló Monreal Ávila.

El gobierno de Zacatecas pidió a los estados vecinos ser corresponsables en la lucha contra los delincuentes: “Ya les gustó Zacatecas, pero ojalá les gustara para venir a pasearse, a turistear, que ahora los vamos a bien recibir a todos acá, pero pues que no… ya, de veras, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad”, puntualizó el gobernador David Monreal.

Los grupos delictivos aprovechan una zona carretera entre Zacatecas y Durango donde no hay señal telefónica y apenas existe vigilancia carretera para agredir a los migrantes.

BRC