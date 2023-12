Película “Camino a Belén”, fomenta valores familiares

La historia del nacimiento de “Jesús” ha sido contada por cientos de años, pero el director sueco Adam Anders escogió a la actriz mexicana Fiona Palomo para narrar los hechos desde la perspectiva de “María”, retratando a una mujer fuerte con sus propios sueños y metas.

“Es un honor poder crear este personaje y también es una responsabilidad muy grande. La verdad, sí me aterraba la idea, pero en cuanto conocí al director y al equipo, y vi el amor que le tenían a la historia y la necesidad de Adam de mostrar la fuerza de una mujer y una madre, me enamoré del proyecto”, dijo Palomo.

Anders también quedó maravillado con la personalidad de Fiona desde que le llegó el casting, porque la mexicana no tuvo que hacer call back, sólo mandó su prueba y videos donde cantaba y con esto conquistó al director, “esto fue una responsabilidad aún más grande, porque dijo que ya no quería castear a nadie más, que yo era ‘María”.

Pero lo que más le gustó de este proyecto, es que retratan a la madre noble con sus propios objetivos, y que entra en conflicto cuando se enamora: “Creo que la historia también rehabilita mucho el tema de la familia y cómo las cosas realmente sí pueden ir de la mano, tener un propósito y estar acompañada”.

El proceso no fue fácil, porque “Camino a Belén” es un musical y aunque ella canta, tenía mucho que no tomaba clases. Además, las canciones ya estaban grabadas, por lo que tuvo que tomar lecciones con una coach especial para lograr esos tonos tan altos en los que habían quedado los temas. “Durante los tres meses de rodaje en España, estuve preparándome y sentía que se me recolocaba todo el cuerpo y me cambiaba la voz, la forma en que respiraba y todo, se logró algo bien bonito con eso y las canciones son hermosas”, agregó.

Para Palomo es importante retomar este clásico, porque siente que el mundo ha atravesado por mucho en los últimos años, una pandemia y guerras entre países de Europa, por lo que considera que siempre es bueno traer luz, paz y esperanza.

“Me encantaría llegar a las nuevas generaciones, porque creo que hemos pasado por años bien duros, hay mucha desilusión… También hay que hablar de lo importante de creer, ya sea un sueño tuyo o el de alguien más que amas”, detalló.

En este largometraje, que se estrena el 20 en cartelera nacional, también participa Antonio Banderas, al dar vida al “Rey Herodes”. Palomo no tuvo ninguna escena con el español, pero quedó maravillada con su interpretación, ya que hizo a un hombre muy oscuro, como lo narra la versión original, pero que no tiene nada que ver con la personalidad tan divertida del actor. Además, pudo ir a saludarlo al set y a presentarse.

DATOS

El director ha hecho musicales como “La Pasión” (2016) y “La era del rock” (2012).

El año pasado, Fiona hizo “¡Qué despadre!” con Mauricio Ochmann.

La actriz también formó parte de las temporadas de la serie “Control Z”.

Este año protagonizó la película “Nada que ver” junto a Memo Villegas.

NÚMEROS

98 minutos dura esta película.

2013 hizo Gossip Girl Acapulco.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

