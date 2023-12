Ernestina Godoy asegura que el objetivo es erradicar la violencia, no disminuirla

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), admitió que su objetivo no es disminuir la violencia, sino erradicarla, y aunque mencionó que a la Fiscalía no le toca la prevención, busca que no haya impunidad, que es la otra manera de prevenirla.

Durante la clausura del Conversatorio “Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia”, la abogada de la capital dijo que la mejor manera de prevenir es que se sepa que quien hace daño a una niña, una adolescente, una mujer, a una adulta mayor tiene consecuencias.

Agregó que, “por eso, también decimos, nuestro trabajo también es preventivo, aunque toque a otras instancias, a otras instituciones”.

Godoy Ramos señaló que la Fiscalía está comprometida, “por eso es todo el esfuerzo de un nuevo modelo de investigación, una especialización, una certificación; nuevas condiciones físicas, incluso a nuestras instalaciones, remodelarlas para tener una nueva manera de atender a la gente, a todas las mujeres que llegan -muchas en el peor momento de su vida-, para que no les opriman más el corazón”.

Dijo que se ha construido una comunidad alrededor de la Fiscalía “porque atendemos y escuchamos a quienes desinteresadamente nos apoyan; pero sobre todo hemos escuchado a las víctimas, atendemos a las colectivas, atendemos a las madres”.

La posibilidad de dialogar con sociedad civil, con colectivas, con organizaciones no es fácil, especificó, porque hay una historia donde se desconfía de la autoridad, donde se cree que a veces es pérdida de tiempo.

Afirmó que el estar en contacto con las víctimas les da más fuerza para tratar lo que sea, “saber que la tarea de procurar justicia es de las más nobles tareas que hay desde el servicio público porque es abrir las puertas de la justicia”.

La Fiscal capitalina explicó que “lo que hemos hecho nosotros desde el principio de nuestra administración es tratar de seguir teniendo la confianza de las colectivas, de las organizaciones, de las académicas, de las universidades, y eso se hace no solamente con palabras, sino abrir los espacios; escuchar y eso es lo que hemos hecho, un gran esfuerzo por escuchar”, apuntó.

Dijo que cada vez que terminan los diplomados, los conversatorio, se busca que los servidores y las servidoras públicas junto con las especialistas desde la práctica, desde la lucha o desde la academia se junten, que “haya conclusiones y que atiendan esas conclusiones”.

