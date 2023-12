Migrar de manera ordenada “no se minimicen”

María José es una de las mujeres mexicanas que no se pone límites para crecer profesionalmente, ella no esperó a que le llegaran las ofertas de trabajo del exterior, las fue a buscar y rápidamente encontró una opción para migrar de manera ordenada a Europa, en particular a Reino Unido.



Desde hace medio año se desempeña como: Live content operations campaign manager for the Spanish market (Gerente de campañas de contenido LIVE para el Mercado español), una empresa trasnacional que tiene como prioridad el talento y no distingue entre sexo o raza.



A propósito del día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, declarado en el año 2000 por la Asamblea General de la ONU, Mente Mujer platicó con María José, quien nos dijo que “fue una oportunidad que yo busqué. Pensé, hay que intentarlo y empecé a buscar trabajo en el extranjero sin ninguna expectativa”.



La connacional recomendó que “no minimices tu trayectoria, tus capacidades, ni por ser mujer ni por ser mexicana, hay mucha gente muy capaz y hay muchas empresas interesadas en contratar a la persona, independientemente si es mujer o mexicana".



Refirió que “como mexicanos y como mujer nos ponemos un prejuicio muy fuerte de que no somos suficientes, cuando realmente no es así, toma el chance y se puede dar una muy buena oportunidad”.



En mi caso, “me metí a la bolsa de trabajo de TikTok, de Spotify, de Netflix, de todas las empresas que para mí me sonaban interesantes y postulé. Y esta fue la que se dio”, relató María José, quien ahora vive en Reino Unido.



La migración internacional está experimentando transformaciones de gran calado, en primer lugar, su crecimiento de 57% en las últimas dos décadas al pasar de 173.5 millones de personas que viven en un país distinto al de su nacimiento en el año 2000 a 271.6 millones en 2019.



María José señaló que para ella ha sido sencillo el proceso de adaptación a su nuevo empleo, porque considera que tiene las bases de ser profesional para trabajar bien, “tengo las ganas, tengo el interés de aprender y tuve la suerte que mi equipo de trabajo me recibió muy bien”.



Por su puesto, –dijo– que “te enfrentas a muchísimos retos principalmente el del idioma, porque aunque lo sabes lo has practicado, pues al final no es tu idioma nativo y ese es el principal reto”. “Dicen que se necesita mínimo un año para adaptarse y sí lo creo, todavía no me siento 100% adaptada”.



La gerente mexicana dejó claro que tenía muchas ganas de tener la oportunidad de vivir en Europa, además creía que migrar al viejo continente era más flexible y “así lo fue”.



A Estados Unidos “lo tenía a un lado porque es más difícil la migración, aunque sea legal, el proceso es mucho más tedioso. Las autoridades migratorias estadounidenses son una locura”, resaltó.



Respecto a la discriminación hacia la mujeres, dijo que no ha visto ese tipo acciones en GB, “llegue a una empresa que es muy joven que contrata también a gente muy joven, que por lo mismo tienen otras perspectivas de lo que antes se hacía y lo que ahora se hace, entonces la verdad es que no me he enfrentado a eso, si no lo opuesto.



“Creo que estoy en una compañía, sobre todo, en Reino Unido no sé cómo se manejan en China que es donde están las oficinas centrales, me he enfrentado a una empresa súper inclusiva en todos los aspectos no sólo en género, sino también en nacionalidades religiones, orientación sexual. Se contrata a la gente por su talento, sobre todas las cosas”.



Aunque, María José concordó que en México todavía se siente mucho la discriminación a las mujeres en puestos directivos. “Creo que en Reino Unido está bastante avanzado ese tema y esas barreras se han roto, también es una de las razones por las que tenía ganas de trabajar en una empresa mucho más grande a nivel internacional y en otro país.



La entrevistada consideró que ha aumentado la migración legal en México, sobre todo, “cuando las mujeres están buscando un posgrado, para luego quedarse a trabajar, aunque siento que todavía sigue el prejuicio de: ya me casé, ya me quedé aquí y ya no aspiro a más de mi crecimiento profesional”, dijo.



Aclaró que “no diría que porque están solteras es la única razón por la que migran las mujeres, sino también, creo que hoy en día existe un concepto mucho más amplio de qué ser mujer y no sólo es casarse y ser mamá, creo que hay muchas mujeres queriendo desarrollarse profesionalmente y personalmente a la par y en el extranjero es más fácil.



“Por ejemplo, en Reino Unido hay un año completo de maternidad, cuando tienes a tu bebé, hay comparación con México, entonces claro que te cuestionas dónde es más fácil tener una familia y seguir desarrollándote profesionalmente”, destacó.

Por Israel López Gutiérrez

israel.lopez@elheraldodemexico.com

