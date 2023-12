Mariana Lira, la mexicana que busca ocupar un lugar en el mundo de los efectos visuales

“Mariana Lira es una mujer que se dedica a los VFX (efectos visuales, que últimamente disfruta de cocinar, que le gusta mucho todo el tema sobre el universo, los planetas, las estrellas…”, es así como la mexicana Mariana Lira se describe a sí misma durante la plática que tuvo con Mente Mujer desde la ciudad de Vancouver, Canadá, en donde radica desde dos años y medio con el objetivo de crecer profesionalmente en esta industria.

Mexicana de nacimiento, Lira cursó la carrera de Comunicación Social en la UAM Xochimilco, en donde comenzó su gusto por el mundo de los efectos visuales. “Todo empezó en la universidad, cuando estudié Comunicación, a mi me gustó mucho el área de la edición”, cuenta en entrevista.

Tras graduarse de la licenciatura, Mariana buscó su primer empleo y “en una de esas encontré una vacante de asistente de edición de efectos visuales”; así fue como entró a trabajar en uno de los estudios de VFX más importantes en Latinoamérica, ya que “trabaja con producciones que son de Hollywood”.

En este estudio, la editora de efectos visuales trabajó en producciones como Jumanji: Welcome to the Jungle, Godzilla y en la serie de Netflix, My Hunter, por sólo mencionar algunos.

“Estando ahí, muchos de mis colegas me decían que se iban a ir a Toronto, a Vancouver y fue ahí cuando me enteré que aquí en Canadá hay una industria más grande del VFX”, aseguró Mariana, por lo que comenzó a buscar vacantes en estudios de Canadá, hasta que encontró una oferta laboral, “yo les pedí el trabajo, tuve la entrevista y me dijeron ‘¿cuándo te puedes mujer?’ y ya, como en dos o tres semanas ya estaba aquí… y aquí he estado desde hace dos años y medio”.

Actualmente, Mariana trabaja en el estudio Imagine Engine en donde se desarrolla como editora de efectos visuales, colaborando con producciones como The School for Good and Evil, así como en la segunda temporada de Halo, en la que se encuentra trabajando actualmente.

UNA NUEVA PERSPECTIVA LABORAL

De las diferencias de las culturas laborales entre México y Canadá, Lira destacó el horario de trabajo. “La primera vez que me quedé media hora después (de su hora de salida), sin que me aprobaran el over time, me regañaron y me dijeron que no podía estar haciendo eso, que yo terminaba de trabajar a las seis y a las seis de me tenía que ir”.

Además, la connacional destaca que las empresas canadienses, además de dar el seguro del gobierno, ofrecen otro seguro de gastos médicos mayores a sus colaboradores.

El segundo aspecto que la editora de efectos visuales destacó, fue el sentirse valorada por la empresa. “Creo que eso ha sido lo que más me ha gustado, como que te valoran mucho a ti como persona y como trabajador”.

Al cuestionarla sobre la presencia de las mujeres en la industria de los efectos visuales, Lira reconoció que los hombres siguen dominando en los puestos de mayor jerarquía, sin embargo, en el área de producción es un poco más equitativo, “y hasta en algunas (producciones) predominan más las mujeres”, señaló la creativa.

Sin embargo, la presencia de la mujer en la industria comienza a tener más impulso, por ejemplo, en la empresa en la que trabaja “es muy consciente y quiere cambiarlo, entonces, por ejemplo, hacen seminarios de liderazgo para mujeres, para cerrar esa brecha y para que se siga llenando… porque sí es cierto que no hay tantas mujeres dedicándose a eso, pero puede ser más bien sea como el tema de la representación de las mujeres y por eso, si tú no lo ves, no ves representada en ello”, aseveró.

“Que se avienten, que no es imposible” es el consejo que Mariana Lira envía a todas esas jóvenes que piensan adentrarse a la industria cinematográfica, principalmente a los VFX.

“A veces los sueños se ven muy distantes e imposibles, pero nada más tienes que intentarlo. […] siempre fue mi sueño y busqué un lugar en donde cupiera… porque yo pensaba de chiquita ‘ve todos los créditos’, entonces era como preguntarme ‘¿cómo no va a haber un lugar ahí para mí?’. Sí lo hay”, finalizó.

Por Daniela Zambrano

daniela.zambrano@elheraldodemexico.com

EEZ