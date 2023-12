Estilo Sin Límite, da voz a su gente

Dania Valenzuela tiene 20 años de edad y aunque desde chiquita escuchó todo tipo de música, considera que el regional mexicano lo lleva en la sangre, por eso cuando su hermano Edgar le propuso lanzarse como cantante, no lo dudo y ahora encabeza la banda Estilo Sin Límite, donde también escribe temas inspirados en vivencias y las calles de Nogales, Sonora.

Para Dania es importante contar las narrativas de las mujeres, pero también darle voz a más gente, por eso considera que el corrido es la mejor forma de contar las historias que a ella le fascinan, pues tal como su hermano dice, los corridos “son música urbana, por eso mueven a la raza”.

(Créditos: Cortesía)

“Me gusta escuchar a la gente, me pongo a componer afuera de la casa, sentada en un sillón donde los plebes pasan y me piden que les haga canciones, hasta los cholos del barrio me piden que les haga corridos”, contó la joven.

Pero el principal mensaje que buscan transmitir es el del amor propio, ya que a su corta edad, está consciente de que la mejor forma de disfrutar de una pareja es sabiendo lo mucho que ella misma vale.

“Muchas veces las mujeres creen que el amor sólo es hacia una pareja, pero no, el amor más bello es hacia uno mismo, al saber elegirnos antes que a otros, pero también experimentamos este sentimiento con los amigos o la pasión con la que hacemos las cosas”, agregó Dania.

De hecho, considera que la colaboración que hicieron con Renee en el tema “Perfecto” está haciendo eco entre sus seguidoras, porque justo habla de que “se volvió peligrosa porque es una morra que sabe estar sola”.

Otra canción que le fascina es la “Choro”, el que trabajó con Thalía, a quien admira desde hace años y poder trabajar con ella fue como un sueño, porque la ve como el ejemplo ideal de que con disciplina y dedicación uno puede cumplir sus sueños.

“Ese tema me encanta porque cuenta la historia de dos amigas que platican sobre que su ex quiere que vuelvan, pero cantan ‘ya no le creo, dice puro choro’... Me fascina ese sencillo, me hace sentir que se me mete el espíritu del caballo de Joan Sebastian”, cuenta Valenzuela entre risas.

(Créditos: Cortesía)

LA RESPALDAN

Dania está consciente de que no tendría estás oportunidades sin el apoyo de su hermano Edgar, armonía, y sus amigos Dylan Haros, el requintista, y Aron Ramírez, el bajista, con quienes logró captar la atención de Jimmy Humilde, de la disquera Rancho Humilde, y entrar a esta industria tan compleja.

Además, a ellos les gusta las repercusiones del grupo, porque considera que cada vez más mujeres se animan a escuchar y a hacer corridos. “Hemos influenciado a ‘morras’ de otros géneros y se dan cuenta de que ellas también podrían hacer esta música, y si creemos que es importante contar los puntos de vista de la mujer porque ellas son coquetas y peligrosas”, dijo Dylan.