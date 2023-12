En América piden imparcialidad al analizar las decisiones arbitrales de la Liguilla

En el primer gol de Henry Martín ante León, en el duelo ida de los cuartos de final del Apertura 2023, los jugadores esmeraldas pidieron fuera de juego, reacción que hizo eco en la opinión pública, entre la afición y espacios de análisis, donde la mayoría coincidió en una falta de marcación de dicha infracción, con lo cual no estuvo de acuerdo el técnico azulcrema, André Jardine.

El conjunto de Coapa cerró su preparación para el duelo de vuelta ante la Fiera, en el Estadio Azteca. Después del empate 2-2 en la ida de la serie y la polémica arbitral, el estratega brasileño pidió que se hagan los análisis con imparcialidad y sin los colores de otros equipos detrás.

Sigue leyendo:

América viene de atrás, para sacar el empate 2-2 con León

Liga MX: así se jugarán los Cuartos de Final del Vuelta del Torneo Apertura 2023 | Liguilla

“Muchas veces dan la opinión con un clubismo atrás. Hay que hablar sin ser torcedores de A, B o C, para que tenga valor esa opinión. Cuando algunos comentaristas tienen la misma opinión, no importa que pase, siempre es favorecido el América. Los análisis deben ser imparciales por el bien del futbol, para desarrollar, formar una opinión más libre de la gente”, dijo Jardine en conferencia de prensa.

Y sobre la jugada de Henry Martín, dio su punto de vista: “Tal vez está en el límite y ahí tiene que prevalecer que se marca durante el juego, si es por un pelo o no, durante el partido no lo sancionó. Para mí no está en fuera de juego”, agregó, al tiempo de abordar el tema de las tarjetas, donde consideró que al menos debió haber una expulsión, por doble amarilla, para el conjunto de León.

Jardine pidió imparcialidad a la hora de hacer los análisis sobre el arbitraje

FOTO: Archivo

En lo estrictamente futbolístico, Jardine dio un esbozo de lo que va a ser su equipo este sábado, en el Coloso de Santa Úrsula, en busca del pase a semifinales. Después del empate a dos en Guanajuato, el conjunto de la capital tiene la ventaja por ser líder del torneo, pues si se mantiene la igualada en el marcador, el pase a la antesala de la final es para los azulcremas.

“Tiene que ser como desde el primer día que llegamos, un América agresivo, contundente, dominante, sobre todo en su casa, donde tiene que tomar las riendas de las acciones del partido. Muy consistentes, siempre sólidos en defensa; concentrados y generando situaciones. Tenemos que ser el equipo que busque el gol y se lleve la victoria”, manifestó.

El equipo de las Águilas se mantiene como un rival a vencer por Nicolás Larcamón, quien suma seis derrotas y cinco empates en los duelos que le ha tocado dirigir, con Puebla o La Fiera, ante el conjunto azulcrema. Además, el técnico argentino vuelve al escenario donde se dio el altercado con Fernando Ortiz, extimonel de las Águilas, donde terminó con la playera rota tras un jaloneo con su colega.

Sobre si el Estadio Azteca le pesa más al equipo local, que a la visita, Jardine remató: “Es nuestra casa y nos sentimos más fuertes, basta con ver el número de victorias que tuvimos. (...) Esto no quiere decir que no perdamos un partido en casa, porque esto es futbol, y es a cualquier equipo del mundo, pero quiero hablar del periodo en el que estoy y siento muy a nuestro equipo muy fuerte en el Azteca y siento que en la Liguilla va ser la diferencia el factor del local”, finalizó.

Henry Martín fue la figura del cuadro americanista

FOTO: Archivo

¿Cuándo y a qué hora se juega el América vs León?

Las Águilas del América reciben a los Esmeraldas de León el sábado 2 de diciembre, en el Estadio Azteca, en punto de las 7:00 pm, tiempo del centro de México. El marcador global es de 2-2 tras el duelo de ida, por lo que en caso de mantenerse en empate, será el equipo de Coapa el que avance a semifinales por tener mejor posición en la tabla del torneo regular.