RBD conquista el Foro Sol después de 19 años de su debut

El tiempo no pasó, la energía que se sintió en el Palacio de los Deportes de Madrid, el 21 de diciembre de 2008, permaneció y se apoderó, pero ahora en CDMX, este 30 de noviembre en el Foro Sol. Flanqueados por el característico escudo de la banda, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez regresaron.

El quinteto logró enloquecer a 60 mil fanáticos, de acuerdo con organizadores, que llegaron muy bien producidos al recinto de la Magdalena Mixhuca, con sus sacos rojos, corbata a juego, y las más valientes con faldas a pesar de la fría noche capitalina, otra constante fueron las estrellas en la frente rojas y amarillas.

A pesar de que en lugares como Brasil o Monterrey lograron ser muy puntales, en la última parada de su Soy Rebelde Tour no fue así y aparecieron en el escenario del Foro Sol hasta las 21:23 horas, cuando las luces se apagaron y sonó “Tras de mí” que provocó una euforia que ya no nunca bajó, durante un setlist de más de 20 canciones.

Las pulseras rojas iluminaban a todo el Sol mexicano que esta noche se puso Rebelde, mientras sus ídolos entonaron “Un poco de tu amor”. El vestuario de cada uno reflejó su evolución desde aquel 2004 cuando iniciaron. Para seguir todos se unieron en un mensaje de bienvenida.

“Buenas noches, Foro Sol”, gritó Anahí, mientras que Christian expresó que todos podían entrar de nuevo a la Elite Way School; para Dulce María esta noche, expresó “es un sueño para nosotros estar de nuevo en casa, disfrutemos de esta noche al máximo”. Maite aceptó “comprobado, ustedes son RBD”.

Christopher se puso más nostálgico y preguntó: “¿Quiénes de ustedes nos están viendo por primera vez? Gracias por esperarnos tantos años. La siguiente canción está dedicada para todas las pruebas y todo lo bueno”. Así sonó con un coro monumental una de las favoritas, “Aún hay algo”.

Tras un momento de silencio sonó “Otro día que va”, aunque los acordes fueron modificados y al principio la gente no sabía de cuál se trataba, pero una vez que la reconocieron ser armó una megafiesta, ahora entre luces blanco. “Arriba las mujeres”, dijo Anahí.

Luego RBD quiso deleitar con un medley que incluyó “Así soy yo”, “Cuando el amor acaba” y “Fuego”.Uckermann se apoderó del entarimado para regalar “Inalcanzable”, en el que la gente le mostró todo amorporque estuvo en solitario, arropado con las voces de sus fans y la luces azules de sus pulseras.

La banda ya completa ofreció lo que denominó como el medley Eras, del que forman parte las canciones “Tenerte y quererte”, “Me voy”, “Dame”, “Y no puedo olvidarte” y “Para olvidarte de mí”. Luego de la entrega de los intérpretes y sus fans, si fue posible la “explosión” de energía alcanzó otro nivel con “Enséñame” y “Qué hay detrás”.

Tras desaparecer brevemente, para toda la comunidad LGBTQ+ que esta noche lo acompañó, Chávez alzó la voz con “Tu amor”, en un segmento al que denominaron “Orgullo soy rebelgay”, apareció como era de esperarse con su polémico traje de charro rosa, que quedó más que bien cuando entonó “El rey”.

“¡México, por favor vivan su vida, que al final nadie les da de tragar. Yo tengo 40 años y viviendo por primera vez siendo pleno. Hay que dejar a todo ser como quieran, y al que no le guste Foro Sol, qué ch***ue su m***e”, enfatizó emocionado Chávez, al que se unieron todos para ofrecer “Celestial”.

Entre los besos del público que eran captados por la cámara sonó “Bésame sin miedo”. Entonces se sucedieron uno a uno los éxitos que los encumbraron con un éxito que fue mundial, y lo sigue siendo; todos corearon “Ser o parecer”, con Cristian y Christopher en solitario se escuchó el medley de “Futuro exnovio” y “Qué fue del amor”.

El frío poco se sentía entre los miles reunidos que nunca bajaron su ánimo, más cuando se oía alguna de sus canciones favoritas: “No pares” y “Este corazón”, que antes de sonar, Dulce María aprovechó para enviar un sentido mensaje de gratitud al público que los dejó cumplir su sueño de regresar.

“Gracias por estar esta noche aquí, por no olvidarnos todos estos años, por llevar nuestra música en el corazón, se escucha trillado, pero no pares de soñar, necesitamos creer, tener fe y que la vida tiene sentido, no importa la edad que tengas, si ves inalcanzable el suelo, si trabajastodos los días se puede lograr”, compartió la exJeans.

Para Dulce María una prueba clara de esto es esta noche: “Cuando dijeron que veníamos al Foro Sol, después de 15 años no pensé que lo íbamos a llenar y son seis, gracias a ustedes. Esta es nuestra tierra, somos mexicanos los amamos”, explicó para dar paso a “Siempre he estado aquí” y “Empezar desde cero”.

Miate dio un discurso en el que les pidió a sus fans “nunca darse por vencidos”, Minutos más tarde llegó la recopilación de baladas, en las que ofrecieron “Una canción”, “A tu lado”, “Quizá” y “Adiós”. En la recta final cantando en el Sol, pero con la luna de testigo, llegaron las interpretaciones que les ganaron su carrera.

Vigentes a sus 40, sus rolas más icónicas tuvieron su lugar primero con “Sólo quédate en silencio” y el himno de Anahí “Sálvame”, en la que lució un top en rosa mexicano con la leyenda “Ni una menos”, frase que lanzó a todo pulmón, para luego mencionar un sentido “¡Gracias México, los amamos”.

El gran final se acercó y “Nuestro amor” fue el preámbulo para un encore, en el que la gente no dejó de pedir a RBD que regresara, conscientes de que faltaba por escucharse la canción que lo inició todo, que les dio la fama internacional y que obviamente llegó en el broche de oro, “Rebelde”, con la que dijeron adiós a las 23:45 horas.