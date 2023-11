De Anahí a Natalia Téllez, famosos que lucharon con un trastorno alimenticio

Este 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra los TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria), una fecha establecida para ser conciencia de esta problemática que viven hombres y mujeres a nival mundial. Lamentablemente, diferentes celebridades como Anahí, Natalia Téllez y Zayn Malik, han confesado que vivieron con un desorden alimenticio que puso en riesgo su salud, no obstante, salieron adelante.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos se presentan con comportamientos alimentarios anormales, acompañados por una distorsión en la percepción de la imagen corporal, una preocupación excesiva por el peso y por la comida. Es por ese motivo que se estableció este día para hacer conciencia sobre esta problemática que afecta a las personas, no importa en género, la edad o la posición social.

Artistas que lucharon con trastorno alimenticio

Debido a que estos problemas se pueden manifestar en cualquier persona, los artistas también han sufrido de trastornos alimenticios, sobre todo porque están expuestos a las críticas, a la exigencia de tener un cuerpo delgado, y a comer poco para mantener una imagen normativa. Hay famosos que han revelado que tuvieron anorexia, bulimia o vigorexia, algunos más de dos trastornos al mismo tiempo.

La cantante estuvo a punto de morir por su trastorno alimenticio Foto: Especial

Anahí

Uno de los casos más conocidos en México es el de la cantante de RBD, quien confesó que sufrió anorexia y que llegó a pesar poco menos de 40 kilos, lo que puso en peligro su vida. "Yo podía pasar 5 o 6 días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna idea por favor, pero tengo que contarlo", mencionó.

Zayn Malik

En 2027, el exintegrante de One Direction confesó que tuvo un trastorno alimenticio. El artista alzó la voz y se convirtió en los pocos hombres en la farándula que revelaron que tuvieron desórdenes. "Había veces en las que no ingería nada en tres días porque no tenía hambre. Estaba tan centrado en los ensayos y en las actuaciones que no pensaba en ello ni en lo grave que era".

La modelo y actriz se recuperó IG @vanessaguzmann

Vanessa Guzmán

La celebridad se dio a conocer debido a que representó a México en Miss Universo en 1996, sin embargo, en el año 2000, confesó que había sido víctima de un desorden alimenticio: “Un problema combinado de anorexia con bulimia, el cual me afectó muchísimo emocionalmente”, le dijo en entrevista para un medio nacional. No obstante, la actriz ha superado este trastorno y ahora participa en concursos de fisicoculturismo.

Hilary Duff

La cantante y actriz comenzó su carrera ha muy temprana edad al ser estrella infantil, pero cuando llegó a la adolescencia comenzaron las críticas por su peso, y Duff empezó a comenzar a tener desórdenes alimenticios. "Cuando tenía 17 años, pesaba unos 44 kilos. Estaba totalmente obsesionada con todo lo que me metía en la boca. Estaba demasiado delgada. Y mi cuerpo no estaba saludable, mis manos se acalambraban mucho porque no estaba recibiendo la nutrición que necesitaba".

La conductora tuvo un TCA tras la muerte de su madre IG @natalia_tellez

Natalia Téllez

La conductora de Netas Divinas confesó en su columna en el Heraldo de México que había padecido anorexia cuando era joven, a pesar de que siempre tuvo una figura delgada. “Cuando cumplí 16 años decidí ya no comer o, por lo menos, comer lo menos posible. La gente me preguntaba si era porque estaba triste por haber perdido a mi mamá”, indicó la celebridad.

