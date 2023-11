Ópera mexicana hace historia en el MET

Para Andrea Puente-Catán, viuda y custodia del legado del compositor Daniel Catán (1949-2011), que Florencia en el Amazonas llegue al Metropolitan Opera House de Nueva York es un logro para la cultura mexicana, pero que este acto pueda ser vista en el país, a través de la transmisión en vivo que realiza el MET en las pantallas del Auditorio Nacional —el nueve de diciembre, a las 12:00 horas—“es un acontecimiento histórico”, pues es la primera ópera en español que se presenta en este recinto en el último siglo.

Escrita por Catán en 1996, la obra se compone de dos actos que narran el viaje de la cantante Florencia Grimaldi en un barco de vapor por el Amazonas, en un intento por reencontrarse con su gran amor.

“Mi participación en la ópera casi no se nota, pero es permanente desde el fallecimiento de Daniel; he trabajado en la promoción de sus obras con una ruta clara, eso me permitió que Florencia en el Amazonas cumpliera uno de sus sueños más grandes: llegar al MET”, dijo Puente-Catán.

La viuda del compositor resaltó que existen otros títulos inspirados en obras latinoamericanas como La hija de Rappaccini (1991), basada en la única pieza teatral de Octavio Paz, y espera llevarlas también a los grandes escenarios.

Sobre su interpretación como Florencia, Ailyn Pérez, soprano estadounidense con raíces mexicanas, explicó que su interpretación es un homenaje a Márquez y Catán, pero sobre todo a la ópera nacional “que durante muchos años ha luchado por romper las barreras de este entorno”.

“Esta función es un sueño, me permite reconectarme con México, raíz de mis padres, era una deuda importante que tenía; es la primera ópera que canto en español”, expresó.

Gabriela Reyes, soprano nicaragüense-americana, quien interpreta a Rosalba, explicó “que sin duda toda la obra de Catán es un abrazo al alma, y Florencia no es la excepción”.

Respecto a cómo se distingue esta ópera de Daniel Catán de otras escritas en español, Andrea explicó que el lenguaje de él -en la mayoría de sus creaciones- se caracteriza por un estilo neorromántico, situación que llena sus composiciones de melodía y armonía.

“No es que sea diferente a la obra de ‘todos’ los compositores, ya que hay algunos que escriben de una manera semejante a la de él, sin embargo, tiene muchas características audibles que la hacen diferente”, contó.

Florencia en el Amazonas tiene un libreto que comisionó el escritor Gabriel García Márquez (1927-2014), a la autora mexicana Marcela Fuentes-Berain, por lo que la ópera toma motivos de la literatura del colombiano, en especial de El amor en los tiempos de cólera (1985), una de sus novelas más importantes.

Aunque por ahora la ópera de Daniel Catán cierra el año en el MET, se prevé que en 2024 ésta pueda ser transmitida en las pantallas de otros recintos mexicanos.

La historia transcurre en 1930.

En esta obra, el realismo mágico sirve de vehículo narrativo.

4 funciones quedan en el MET de Nueva York.

2 horas 30 dura la ópera.

25 de octubre de 1996, tiene su estreno en el Teatro Wortham de Houston.

27 de mayo de 1999 estrena como concierto en el Teatro de Bellas Artes.

