Ryan García encara este sábado su regreso, enfrentará al mexicano Óscar Duarte

El mexicano Óscar Duarte será el encargado enfrentar al californiano Ryan García, en lo que será su regreso a los encordados.

Este sábado, en el Toyota Center, el de Parral, Chihuahua, encarará la pelea de su vida, cuando se mida a uno de los peleadores más mediáticos del momento. García busca darle vuelta a la página, luego de sufrir su primera derrota profesional y superar problemas de salud mental.

Para Ryan, esta es la oportunidad de recuperarse de esos altibajos que lo han alejado de la posibilidad de coronarse monarca mundial y por esa razón hizo un cambio drástico en su vida. Dejó su natal California y se mudó a Texas para tener un ambiente totalmente diferente.

Ryan García se siente más enfocado que nunca

"Me siento más enfocado, comprometido con el deporte y más dedicado. Era lo que yo necesitaba y ahora llega esta pelea. Duarte es un peleador duro, que me va a preparar para la cima de las 140 libras. Será una pelea complicada, pero ese es todo el punto del boxeo", dijo en entrevista en el canal oficial de su promotora, Golden Boy.

Ryan García sube a las 140 libras

Dentro de los cambios más importantes para García, también está el peso, pues el espigado peleador subió las 140 libras, en donde espera que la báscula ya no sea un factor que afecte su desempeño.

Por su parte, Duarte sabe que se encuentra en una situación inmejorable. Pues, esperaba - desde hace tiempo - una oportunidad de hace mucho y le llega en un momento en donde mantiene una racha de 11 nocauts al hilo.

"Ryan es un gran oponente, un buen rival, estoy listo para el reto. Me siento en mi mejor momento, tanto física, como mentalmente, entonces este 2 de diciembre voy a ganar. Confío en mi preparación y mi estilo de vida. Me siento feliz, me gustan los grandes retos y eso es lo que me motiva", declaró el tricolor que llega con marca de 20-1-1, con 21 nocauts.

Ambos peleadores ya se encuentran en Houston y como parte de su primer día de actividades visitaron a niños de la localidad, con los que convivieron.