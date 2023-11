AMLO pide no censurar a Vicente Fox tras sus dichos sobre Mariana Rodríguez, aunque recomienda al expresidente autolimitarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de un acto de censura el cierre de la cuenta de X, antes Twitter, del expresidente Vicente Fox. Al panista se le negó el acceso a esta plataforma con el usuario que había conservado desde hace años, a unas horas de que en ella llamara "dama de compañía" a la empresaria e influencer Mariana Rodríguez.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que su predecesor debe limitar la forma en la que habla para evitar dichos de este tipo, pero aseguró que no se debe poner una mordaza al exmandatario.

Sigue leyendo:

¿Qué le puede pasar a Vicente Fox si procede la denuncia por violencia de género?

Fox y sus polémicas “metidas de pata” en las redes: desde el “comes y te vas” al “dama de compañía”

AMLO: "Prohibido prohibir"

“No. Está mal, yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más si se trata de la libertad de expresión, cuando cerraron la cuenta del presidente Trump me opuse y aquí lo manifesté y no sólo eso, cuando en Twitter el nuevo directivo, el nuevo dueño llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta voté a favor de que le regresaran y lo dejé en mi red de manifiesto".

El expresidente ha sido criticado por sus dichos.

López Obrador dijo además que tiene la esperanza de que Fox no vuelva a hacer declaraciones de ese tipo, aunque no quiso mostrar ninguna postura sobre los hechos.

López Obrador le recomienda a Fox autolimitarse

Destacó que las palabras y malas acciones de las personas regresan a ellas, por lo que es necesario que la gente se autolimite antes de dar a conocer opiniones que puedan estar dentro de los insultos.

“No debe haber censura nada más que lo que se haga de manera extravagante, grosera, de manera indebida tiene un efecto de boomerang eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o a quien se porta de esa manera por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios pero no enemigos”, dijo.

AMLO lamenta ataques contra periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las agresiones contra periodistas registradas este martes. Indicó que de dos de ellos encuentran graves. Aunque afirmó que una “buena” noticia es que liberaron a periodistas en Guerrero.

“Sí, tenemos que lamentar esto. Cuatro periodistas baleados, dos están graves, uno más en Apatzingán”, expresó.

“También una buena, es que habían secuestrado a seis periodistas en Taxco, Guerrero, y ya los recatamos a los seis. Pero bueno, mañana si quieren les hablo más de esto”, indicó.

Ayer, hombre armados en una motocicleta balearon a un grupo de cuatro comunicadores después de que cubrieron un asesinato en la colonia colonia La Palma, en Chilpancingo. Otro periodista fue agredido en Michoacán.