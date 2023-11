"La crisis del mundo es la de la familia": Dacia Maraini

Una sociedad en crisis está destinada a perder toda posibilidad de diálogo, sostuvo la escritora italiana Dacia Maraini (Fiesole, 1936) al inaugurar el Salón Literario Carlos Fuentes de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. La autora, quien forma parte de la delegación que la Unión Europea trae al encuentro como región invitada de honor, agregó que la humanidad vive un estado de dificultad ante el trance en el que se encuentra la familia.

“El diálogo nace en una sociedad armoniosa, en donde hay una red de encuentros y de valores, en una sociedad en crisis el diálogo se pierde; en este momento histórico el tema fundamental de la literatura italiana, pero creo que también en otros lados, es la familia. Los escritores tratan los argumentos de la crisis, no hablan de las cosas que van bien, sino que hablan de las que van mal y para mí el tema fundamental ahora es la crisis de la familia frente a la escuela, frente a la educación, de frente al ejemplo que puede dar un padre o una madre”, señaló.

Maraini compartió el panel con la mexicana Guadalupe Nettel, quien se refirió a la escritora como una voz fundamental de la literatura italiana actual. Antes, la directora de la FIL Guadalajara, Marisol Schulz, dijo que con su literatura Maraini da voz a las mujeres del mundo. La riqueza de Dacia es que siendo tan profundamente italiana, es al mismo tiempo tan europea y universal: cuando escribe de una chica de Palermo del siglo XVIII o cuando lo hace de una ladrona romana o sobre una periodista florentina, Dacia habla de nosotras las mujeres de este salón, de todas las que estamos aquí, nos habla de todas las mujeres de esta época”.

Durante el diálogo con Nettel, la también poeta y dramaturga habló de los logros del feminismo, los orígenes del patriarcado y las nociones de justicia. Considero que una de las razones de la crisis en la familia es el papel que los padres han asumido como “compañeros de juegos de los hijos más que como personas que dan direcciones, que ayudan a crecer, la familia es hoy un lugar peligroso, difícil, por supuesto hay familias maravillosas, pero el hecho de que existan 150 casos de feminicidios en Italia, en todo el mundo, en México hay 10 al día, son estadísticas pero quiere decir que hay un problema”.

Los problemas sobre cuestiones de género, sin embargo, consideró no son de un enfrentamiento entre hombres y mujeres, esa idea “se vuelve racista, tenemos que entender que hay dos culturas diferentes, los hombres que matan son aquellos que identifican la propia virilidad con el dominio, con el control, pero si un hombre cambia, y entiende la necesidad de autonomía de las mujeres es un hombre justo, pero los hombres no quieren perder el privilegio de dominio sobre la mujeres, y esos hombres a veces se vuelven asesinos, pero es muy peligroso decir que es una guerra entre los sexos, yo soy muy contraria a decir eso, no es justo, no es así”.

Más de 60 autores de los países que integran la Unión Europea participan en la FIL.

¡Al ruedo! Ocho talentos mexicanos pone en diálogo a autores jóvenes de Latinoamérica.

El jueves 30 se realiza el Encuentro Internacional de Cuentistas con más de un decena de escritores

Por Luis Carlos Sánchez

