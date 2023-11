Arturo Zaldívar aclara porque renuncia a la SCJN y por qué se une a Claudia Sheinbaum

Arturo Zaldívar explicó a través de redes sociales por qué había dejado su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por qué tomó la decisión de unirse al equipo de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México; cabe recordar, que él renunció a su puesto el pasado 7 de noviembre.

“Yo quiero aclarar aquí, yo no estoy dejando la Corte para buscar un cargo público, voy a sumarme a un proyecto político social, para consolidar la transformación del país, que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan; un proyecto en el que creo y en el que siempre he estado comprometido los 14 años en la Corte”, indicó el exministro en su cuenta de Twitter.

Asimismo, es relevante destacar, que de acuerdo con su publicación en redes sociales, su ciclo en la SCNJ ya había terminado. “Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas”, escribió Zaldívar en redes sociales.

Arturo Zaldívar y Claudia Sheinbaum en una reunión. Foto: @claudia_shein.

Arturo Zaldívar se une al equipo de Claudia Sheinbaum

Arturo Zaldívar informó que se está sumando al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, el cual él considera que es generoso.

“Me sumo con una mujer a la que admiró, en la que confío, a la que le tengo cariño, una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México, a eso me sumo”, indicó el expresidente de la SCJN.