Manuel Lapuente es reconocido por sus años de trayectoria como técnico y jugador de futbol 

Toda una vida dedicada al deporte y al futbol. Manuel Lapuente recibió un reconocimiento este miércoles por parte de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX, por su trayectoria sobre todo como director técnico, con los que fue campeón con distintos clubes como Puebla, Necaxa y América.

Recibe balón plateado con una boina

El estratega de 79 años recibió de parte de Alberto García Aspe, uno de los muchos jugadores que dirigió y en los que dejó huella, según las palabras del exmediocampista, un balón plateado con una boina, la gorra que siempre caracterizó al legendario entrenador.

Mikel Arriola encabezó el evento para reconocer la trayectoria de Lapuente Foto: Twitter @MikelArriolaP

Durante el evento en las instalaciones de la FMF en Toluca, donde asistieron gran parte de la familia del festejado, exdirectivos de la Franja como Emilio Maurer, y el actual dirigente del equipo, Manuel Jiménez, Lapuente dijo pocas palabras y entre lágrimas, se sintió emocionado por el reconocimiento.

“Es un honor para mí estar aquí, se me están saliendo las de pupisca (sic), no lo puedo ocultar, y ni modo, me vale sorbete lo que piensen”, dijo con su tradicional humor. “Estoy contento por ver muchas caras conocidas, lo estoy disfrutando mucho, lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias por todo”, recalcó.

Foto: Twitter @MikelArriolaP

Mikel Arriola elogia a Manuel Lapuente

Por su parte, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, calificó a Lapuente como uno de los hombres que más aportado al futbol mexicano, “quisimos agrupar a los principales factores de éxito de la trayectoria de Manolo, que son los integrantes de su familia y que hoy se han unido, además de sus amigos más cercanos con los que vivió muchas aventuras”.

Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF, puso al técnico como un ejemplo, no sólo de futbol sino de vida, “cuando alguien encuentra modelos a seguir se siente muy honrado. Cuando veo las caras de tanta gente cercana a él, es un privilegio ver cuando haces las cosas bien y en orden, que has cumplido con tu misión. Gracias por lo que has hecho por todos nosotros”.

Foto: Twitter @MikelArriolaP

