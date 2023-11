AMLO se muestra en desacuerdo con estigmas del narcotráfico en Sinaloa: "Creo en la bondad de nuestro pueblo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió volver a Badiraguato, Sinaloa, antes de que termine su mandato.

Ante los locales, el líder nacional expresó su amor por Badiraguato.

“Me da gusto estar aquí con ustedes, por eso antes de que termine mi mandato voy a volver a estar con ustedes, hay algunos a los que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, ahora sí que: mi gustó es”, enfatizó.

AMLO se dijo en desacuerdo con el estigma del narcotráfico pues consideró que son más las buenas familias.

AMLO visitó Badiraguato para la inauguración de su carretera

FOTO: Especial

“¿Saben porque me gusta?; porque no estoy de acuerdo con los estigmas, no estoy de acuerdo con que tachen a la gente de mala cuando todo el pueblo es bueno, no nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo porque me siento muy orgulloso de ser mexicano, de estar en Sinaloa y de estar en Badiraguato”, enfatizó para dar pie a un fuerte aplauso.

Previamente, en la conferencia Mañanera celebrada en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya desmintió categóricamente cualquier conexión con el narcotráfico, afirmando de manera contundente: “Nunca me llegaron las tentaciones”.

“Han dicho que soy narco porque soy de Badiraguato, pero no me he dedicado nunca a eso, nunca me llegaron las tentaciones y voy seguido a Badiraguato. Hace 3 días desayune en el naranjo, es un pueblo, es mi tierra, voy lo visito, pero visito todo el estado”.

Cabe resaltar que al final de la conferencia Semanera, una comunicadora no pudo contener la emoción y al filo de las lagrimas se dijo feliz por la oportunidad de cubrir la Mañanera, pero además le pidió foto al presidente y terminó dándole un beso y un abrazo cumpliendo así su sueño.