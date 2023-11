Diana Flores, la reina mexicana del futbol de bandera

Con 26 años de edad, la mexicana Diana Flores no sólo llevó a la selección tricolor de futbol bandera (flag football) a conquistar el mundial de la especialidad en 2022, también su manera de trabajar le abrió las puertas para convertirse en coordinadora ofensiva en el Pro Bowl 2023, junto a otras grandes estrellas del deporte, y además protagonizó el anuncio estelar del medio tiempo en el Super Bowl LVII.

Sin embargo, su mayor orgullo, asegura, está en ser considerada una inspiración para las nuevas generaciones.

La quarterback, una de las mejores a nivel mundial, inició el futbol bandera luego de haber probado suerte en el ballet y otras disciplinas que no la llamaron tanto como traer el ovoide en las manos. Sólo que, en esa época, no había liga de mujeres y tampoco equipos infantiles, por lo que su travesía comenzó con los varones, cuando tenía 8 años.

Para Diana, la competencia en el campo fue poco a poco, demostrando y ganando terreno, hasta que se abrió el camino al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, al que ingresó en mayo pasado, y en dónde es la primera jugadora mexicana de futbol bandera en formar parte de los inmortales.

La historia de Diana está plagada de resiliencia y trabajo, pues cuando todo apuntaba a que estudiaría ingeniería bioquímica, una beca deportiva le abrió las puertas de un nuevo panorama, uno que ha aprovechado al máximo y que se ha convertido en fuente de inspiración para muchas chicas que ahora pueden ver en el deporte una nueva ventana para sus aspiraciones.

A lo largo de su carrera, ha militado en equipos como Águilas Blancas, Fogoneras del Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, así como en el NP Flag Football en Filadelfia.

A pesar de los altibajos, las lesiones y obstáculos, Diana no ha detenido el paso y asegura que su trabajo tiene un objetivo más grande, pues no es algo que haga solo para ella, sino para beneficio de todas aquellas chicas que vienen atrás.

Gracias a los esfuerzos en conjunto, de la NFL y el grupo Vision28 (alianza que se creó con el objetivo de impulsar el deporte y promoverlo), se logró que el futbol bandera se uniera al programa olímpico por primera vez para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles junto a disciplinas como el softbol, críquet, lacrosse y squash.

“El flag football es oficialmente un deporte olímpico. No puedo estar más contenta y emocionada. Es un sueño hecho realidad y no solo para mí, sino para la comunidad. No puedo esperar a estar ahí y traer una medalla olímpica a mi país”, difundió en su TikTok, la que también es presidenta del Comité de Atletas de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF).

La especialidad de Flores ha cobrado más peso con el tiempo, pues, es un formato reducido del futbol americano. Cuenta con cinco integrantes por equipo, y consiste en llevar el balón hasta la zona de anotación, sólo con la diferencia de que no permite el contacto. En lugar de tacleadas, se arrancan un par de banderines colgantes de la cadera en cada jugador.

2 Sports Emmy recibió Diana Flores por el comercial de “Run with it”.

8 años tenía Diana comenzó a practicar tochito bandera.

16 años tenía cuando llegó a la selección mexicana.

9 años tiene dentro de la selección mexicana; con 16 años fue la mariscal titular.

de campo más joven en ser convocada.

Tiene un documental que plasma su origen “The Champion of Nextitla” Cuando empezó a entrenar futbol bandera lo hacía en equipos varoniles Se graduó en mercadotecnia y comunicación y estudia una maestría en innovación y desarrollo empresarial en el TEC de Monterrey

