Wendy Guevara se muestra sin filtros

Wendy Guevara considera que su honestidad y su forma de ser tan transparente es lo que ha hecho que el público se identifique con ella, primero como influencer y ahora tras su triunfo en “La Casa de los Famosos México”, por lo que asegura que no se pone filtros y quiere que el público la conozca más con su propio reality.

“Soy sumamente transparente conmigo misma y hasta luego me sorprendo yo misma, pero bueno mi forma de pensar a muchos no les molesta y a otros quizá sí, pero son los menos… Obviamente, tengo respeto cuando sé que estoy en un programa que también lo verán niños, porque hasta con mis amigas cuando vamos en el avión o en el autobús, y hay pequeños, cuidamos de no decir tantas palabras, pero si sólo hay gente mayor no me censuro, somos escandalosas y sin pelos en la lengua”, afirmó Guevara.

Wendy se ganó el corazón de los mexicanos en dicho programa de Televisa y desde entonces aprovecha cada oportunidad que tiene, pese a que jamás había experimentado tanto cansancio, porque aunque la gente ve glamour y risas, en cuanto se apagan las cámaras, manifiesta lo agotada que está, y aún así, pone buena cara si le piden una foto.

“Estoy gozando de la fama, ya habrá momento para otra chica, pero ahorita tengo que aprovecharlo, porque el tren viene y se va, y si no lo agarras, no vuelve. Entonces, estoy cansadita, pero feliz”, agregó.

Reconoció también que han existido personas que se acercan a buscarla por su fama y que incluso quieren sacar provecho de ésta: “En las redes sociales hay gente que me pide que vaya a sus negocios y me regalarán cosas… Y no he querido platicar mucho, pero hay personas que sí han querido abusar de mi confianza, porque a lo mejor los conocí hace un tiempo y quieren que les firme cosas. Hace poco me pasó y me siento un poco mal porque no lo esperaba”.

Guevara se hizo famosa en redes sociales en 2017, luego de que subió un video a internet, donde ella y su amiga Paola contaban que estaban perdidas en un cerro. Desde entonces, todo el contenido que sube se viraliza con facilidad y aunque no imaginó el éxito que iba a tener durante su encierro en la casa, agradece todo y ahora presenta el nuevo reality “Wendy, perdida pero famosa”.

“La gente quería que no se acabara la casa.. y ahora no van a poder estar todos (los integrantes), sólo estaré yo, pero les vengo manejando un muy buen escándalo, algo muy padre que les va a gustar y que van a poder ver desde sus hogares, bien agusto”, explicó.

En este material de 13 episodios, se aprecia cómo fue el encuentro de la influencer con su familia tras el encierro, así como la fiesta de cumpleaños que tuvo, las campañas que ha hecho para otras marcas y hasta su amistad con Marlon. Sobre las críticas que recibió de su fiesta de que no invitó a todas su familia, reconoció que era un evento más de farándula.

“Es la segunda vez que celebró mi cumpleaños con una fiesta, prefiero irme de viaje a la playa, porque en esos eventos ni quedas bien con la gente… Mira en está no quede bien tampoco, la gente nada más van a viborear”, contó entre risas.

DATOS

- El nuevo reality de Wendy, se estrena este jueves 5 de octubre en Vix+.

- De las cosas que más ha disfrutado está la grabación del video “Resulta y resalta”.

- Está de gira con las otras dos perdidas: Paola Suárez y Kimberly Irene.

- En el programa insiste sobre la gran amistad que tiene con Marlon.

NÚMEROS

- 13 episodios tiene el programa.

- 2017 se viralizó por primera vez.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ