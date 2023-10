Los Viejones de Linares estrenan balada junto a Grupo Secreto

Desde hace 12 años, Los Viejones de Linares han llevado el norteño a todos los rincones de México y Estados Unidos, pero saben que la fórmula está en renovarse o morir, por eso es que actualmente le entran a todo, prueba de ello es su más reciente sencillo “Fan”, una balada que canta junto a Grupo Secreto.

“Obviamente somos un grupo 100 por ciento norteño, nunca habíamos hecho algo tan ligero, pero nos gustó mucho y la respuesta de la gente ha sido increíble, no lo imaginamos. De hecho apenas la sacamos el viernes y ya tiene casi cien mil reproducciones, que para nosotros son muy importantes. Además, desde el fin de semana de su lanzamiento, ya la pedía la gente en las presentaciones que tuvimos”, contó orgulloso Genaro Cruz.

La agrupación ve positivo que cada vez más jóvenes intérpretes entren al regional mexicano, al norteño y a los corridos, porque es una música que vale la pena, además esto ha impulsado a que el público de la generación Z también llegue, y con gran demanda, a este tipo de música, por eso ellos refrescan su sonido con todo lo que ven en la industria.

“En la oración que hacemos antes de subirnos al escenario siempre decimos el que no se actualiza, se vuelve viejo y nosotros estamos completamente renovándonos, vaya que sí es delicado cuando el público le damos la vuelta de 90 grados a algunos temas y la gente luego no la acepta a la primera escucha, pero no nos podemos negar a las corrientes nuevas, hay que hacer cosas que le gusten a la chaviza”, agregó.

Por eso, es que desde hace varios años, en sus presentaciones privadas tocan cumbias y hasta huapangos, porque sabe que los adolescentes quieren música que los ponga a bailar y ellos no le temen a nada. Así que van mezclando el norteño con otros ritmos y hasta complacen a los que piden corridos.

Además, siempre están trabajando, ya sea arriba del escenario o grabando en el estudio. Este mes presentaron el disco “Viva México”, con varias canciones dedicadas a distintos estados del país, entre ellos “Caminos de Michoacán” y “El Corrido de Chihuahua”. Para diciembre ya preparan un popurrí que ponga a bailar a todos en las fiestas de fin de año.

DATOS

Entre sus éxitos está “El Viejo Gruñón”, una canción dedicada a los papás.

Este año también sacaron el sencillo “Qué dices tú” con LMT.

12 años tienen de carrera.

