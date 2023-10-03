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Cuestionario de Proust, respuestas de Ludwig Carrasco, Director de Orquesta

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

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Créditos: CORTESÍA INBAL

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo. 

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: PERSEVERANCIA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: CURIOSIDAD.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: HONESTIDAD, CONSTANCIA, CREATIVIDAD, INTELIGENCIA, MENTALIDAD ABIERTA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: HONESTIDAD, CONSTANCIA, CREATIVIDAD, INTELIGENCIA, MENTALIDAD ABIERTA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: HONESTIDAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO SABER DECIR “NO” LO SUFICIENTE.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: APRENDER NUEVAS COSAS.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: CERCANÍA CON LA FAMILIA Y CON LA NATURALEZA. 

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: QUE EL SER HUMANO CAUSE PROBLEMAS Y DOLOR A OTRAS PERSONAS.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ALGUIEN QUE SE DEDICARA A ESTUDIAR Y CUIDAR LA NATURALEZA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN UN LUGAR DONDE SIEMPRE ME SIENTA SEGURO.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: MUCHAS, PERO DESTACAN LA COMIDA HINDÚ Y EL GUAPPA (DE ITALIA; NO CONFUNDIR CON GRAPPA, QUE ES MUY DISTINTO).

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: DE MOMENTO, EL AZUL CELESTE Y LA VIOLETA TRICOLOR. AUNQUE ES UN GUSTO QUE CAMBIA. 

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JOSÉ SARAMAGO, HARUKI MURAKAMI.

15. TUS POETAS FAVORITOS: LOPE DE VEGA, WALLADA BINT AL-MUSTAKFI, DANTE ALIGHIERI, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: NINGUNO EN PARTICULAR, PREFIERO LOS REALES.  

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NINGUNA EN PARTICULAR, PREFIERO LAS REALES.  

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: DEMASIADOS PARA PODER SELECCIONAR UNO. DEPENDE DEL MOMENTO Y DEL TIPO DE MÚSICA. 

19. TU PINTOR FAVORITO: MUCHOS, PERO DESTACA CARAVAGGIO.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: LEONARDO DA VINCI.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: BETTISIA GOZZADINI.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ME ENCANTA EL SONIDO DE ASHER Y GIULIA. POR MOTIVOS EMOCIONALES, ROBERTO Y NATALIA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULA.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HEINRICH HIMMLER.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO. PERO ME INTRIGAN, SIN QUE SE CONFUNDA ESTO CON ADMIRACIÓN, LOS RELACIONADOS CON LA LLAMADA “CONQUISTA” DE AMÉRICA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: CUALQUIERA QUE ABONE A LOS  DERECHOS HUMANOS. 

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: DETECCIÓN DE HIPOCRESÍA.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: OPTIMISTA.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: PARA AQUELLAS CAUSADAS POR LA INGENUIDAD, AUNQUE LA INGENUIDAD EN SÍ NO CREO QUE SEA  UNA FALTA.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: SIN DARME CUENTA (Y CUANDO LAS PERSONAS A LAS QUE QUIERO YA NO ESTÉN EN ESTE MUNDO).

31. TU LEMA FAVORITO: “VIVI SENZA PAURA” [VIVE SIN MIEDO].

EEZ

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Ludwig Carrasco Cuestionario de Proust Cúpula Edición Impresa