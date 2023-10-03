Cuestionario de Proust, respuestas de Ludwig Carrasco, Director de Orquesta

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: PERSEVERANCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: CURIOSIDAD.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: HONESTIDAD, CONSTANCIA, CREATIVIDAD, INTELIGENCIA, MENTALIDAD ABIERTA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: HONESTIDAD, CONSTANCIA, CREATIVIDAD, INTELIGENCIA, MENTALIDAD ABIERTA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: HONESTIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO SABER DECIR “NO” LO SUFICIENTE.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: APRENDER NUEVAS COSAS.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: CERCANÍA CON LA FAMILIA Y CON LA NATURALEZA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: QUE EL SER HUMANO CAUSE PROBLEMAS Y DOLOR A OTRAS PERSONAS.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: ALGUIEN QUE SE DEDICARA A ESTUDIAR Y CUIDAR LA NATURALEZA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN UN LUGAR DONDE SIEMPRE ME SIENTA SEGURO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: MUCHAS, PERO DESTACAN LA COMIDA HINDÚ Y EL GUAPPA (DE ITALIA; NO CONFUNDIR CON GRAPPA, QUE ES MUY DISTINTO).
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: DE MOMENTO, EL AZUL CELESTE Y LA VIOLETA TRICOLOR. AUNQUE ES UN GUSTO QUE CAMBIA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JOSÉ SARAMAGO, HARUKI MURAKAMI.
15. TUS POETAS FAVORITOS: LOPE DE VEGA, WALLADA BINT AL-MUSTAKFI, DANTE ALIGHIERI, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: NINGUNO EN PARTICULAR, PREFIERO LOS REALES.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: NINGUNA EN PARTICULAR, PREFIERO LAS REALES.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: DEMASIADOS PARA PODER SELECCIONAR UNO. DEPENDE DEL MOMENTO Y DEL TIPO DE MÚSICA.
19. TU PINTOR FAVORITO: MUCHOS, PERO DESTACA CARAVAGGIO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: LEONARDO DA VINCI.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: BETTISIA GOZZADINI.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ME ENCANTA EL SONIDO DE ASHER Y GIULIA. POR MOTIVOS EMOCIONALES, ROBERTO Y NATALIA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HEINRICH HIMMLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO. PERO ME INTRIGAN, SIN QUE SE CONFUNDA ESTO CON ADMIRACIÓN, LOS RELACIONADOS CON LA LLAMADA “CONQUISTA” DE AMÉRICA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: CUALQUIERA QUE ABONE A LOS DERECHOS HUMANOS.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: DETECCIÓN DE HIPOCRESÍA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: OPTIMISTA.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: PARA AQUELLAS CAUSADAS POR LA INGENUIDAD, AUNQUE LA INGENUIDAD EN SÍ NO CREO QUE SEA UNA FALTA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: SIN DARME CUENTA (Y CUANDO LAS PERSONAS A LAS QUE QUIERO YA NO ESTÉN EN ESTE MUNDO).
31. TU LEMA FAVORITO: “VIVI SENZA PAURA” [VIVE SIN MIEDO].
EEZ