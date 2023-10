En pacientes con cáncer de mama, esencial, manejo de las emociones

La mayoría de las mujeres que son detectadas con cáncer de mama relacionan la enfermedad con la muerte, por ello es importante el manejo de emociones durante la enfermedad, aseguró Esther Sánchez Gamboa, psicooncóloga de la Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología (ANDEPTA).

En entrevista con El Heraldo de México, la psicooncóloga destacó que los pensamientos más recurrentes en una persona con esta enfermedad, son el miedo, la incertidumbre, el enojo y la frustración.

“Al momento de que la persona recibe un diagnóstico de cáncer, se queda en blanco, aún y cuando hay sospecha de esta enfermedad, llegan a pensar que igual y no es, pero en el momento que se corrobora, es cuando la persona se queda bloqueada y aunque hay muchos pensamientos, el más recurrente es el de la muerte”, dijo.

La psicooncóloga recalcó que existe un grupo de la población que no sabe de la importancia del psicólogo en el proceso del cáncer de mama, pues solo creen que la enfermedad se debe de tratar a nivel biológico, sin embargo, no ubican la importancia de la salud mental en todo este proceso. “Hace falta difusión, aun cuando en los hospitales ya hay psicólogos o psicooncólogos, no son los suficientes para poder brindar esa atención eficaz a las pacientes. En muchos hospitales tienen al profesional, pero este no alcanza a cubrir toda la demanda de pacientes”, informó.

Sánchez Gamboa destacó la importancia de llevar un buen proceso emocional durante los tratamientos por cáncer de mama, porque esto se puede ver reflejado con una mayor una intensidad en los dolores o una baja en el sistema inmunológico, “el sistema inmunológico de las pacientes queda comprometido luego de cada quimioterapia, entonces si las personas se mantienen en estados depresivos, tristes o melancólicos el sistema inmune disminuye más de lo normal”, explicó.

Por Fernanda García

