"La gente espera cambio con futuro": Santiago Taboada

En las elecciones de 2024, “la gente espera un cambio con futuro” en la Ciudad de México, aseguró el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

En entrevista con El Heraldo de México, aspirante a la Jefatura de Gobierno por la alianza Va por la CDMX, desatacó: “yo sí veo una ciudad muy cansada, a la que le urge un cambio después de más de 20 años en el que el mismo grupo político la ha gobernado”.

Apuntó que durante los cinco años que ha encabezado la alcaldía Benito Juárez y en coordinación con su equipo de trabajo, logró mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses.

“Sí se puede presumir de logros y resultados”, subrayó al destacar que es la alcaldía más segura, rescate de estancias infantiles, atención y medicamentos gratuitos a adultos mayores, mantenimiento de escuelas públicas, entre otros.

Aclaró que, si bien Benito Juárez no es toda la capital, “sí tenemos que hacer que los servicios públicos se parezcan más a los de Benito Juárez”.

“Y eso me parece que es un elemento, creo, fundamental para yo poder aspirar. Lo he dicho muchas veces, aquí nadie nos destapa, no somos corcholatas de nadie. Lo que tenemos son resultados y hoy estamos en una lógica hacia lo que viene en 2024”, apuntó.

Expresó que solicitará licencia a su debido tiempo, y mientras eso sucede refirió que a la ciudad le urge un jefe de Gobierno que defienda y que ponga en el centro de sus decisiones a la gente en la ciudad”.

Puntualizó que es totalmente posible que la oposición gane el proceso electoral del próximo año, y se dijo confiado de que se repita un escenario similar a 2021, donde la alianza obtuvo nueve alcaldías. “Mucha gente en esta ciudad lo sabe y dice, le urge algo distinto a esta ciudad”, expuso.

Añadió que confía en que muy pronto se emitirán las reglas para el proceso de PAN, PRI y PRD, pues las dirigencias locales “están trabajando en un método no para agradarle al gobierno” sino uno donde se escuche a todos, principalmente, a la sociedad civil.

