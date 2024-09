¿Coppel puede localizar a sus deudores a través de GPS? Esto se sabe

Durante las últimas horas el nombre de Coppel ha encabezado las principales listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que se hizo viral un TikTok en el que se muestra que la reconocida cadena de tiendas departamentales supuestamente podría localizar a sus deudores a través de una pulsera que cuenta con un sistema GPS, por lo que, como era de esperarse, las imágenes generaron una gran controversia, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay detrás de esta grabación que causó alarma entre varios clientes de la referida marca.

Como se dijo antes, el video en cuestión fue difundido originalmente a través de TikTok, sin embargo, la grabación fue replicada en otras plataformas como X y Facebook donde tomó fuerza y se hizo viral. En las imágenes en cuestión se mostraba que un hombre tenía colocada en su muñeca un brazalete de goma con el logo de Coppel que supuestamente tenía un localizador GPS para que pudiera ser ubicado por la marca en caso de que no cumpliera con sus pagos.

“Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy” fue el texto que escribió el usuario de TikTok identificado como “@_medicenelchino” y tal como se esperaba, el video se hizo viral casi de manera inmediata pues cientos de clientes de Coppel se mostraron preocupados al respecto e interesados por saber si era verdad la implementación de este sistema.

La verdad detrás de los supuestos localizadores de deudores de Coppel

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el TikTok original que se hizo viral durante las últimas horas fue grabado y difundido originalmente en diciembre de 2022 y todo se trató de una broma pues ninguna cadena de tiendas departamentales puede colocarle dispositivos de localización a sus clientes, además, distintos usuarios señalaron que este brazalete lo entregó la marca para uno de sus eventos, además se especificó que dichas pulseras tienen luces led como las que se han utilizan en los conciertos de Bad Bunny, Grupo Firme y Karol G.

Más de un deudor de Coppel se alarmó por este TikTok. Foto: X: _medicenelchino

Pese a la gran repercusión que tuvo el TikTok en cuestión, el cual, ya acumula más de 8 millones de reproducciones en el post original, Coppel no ha considerado necesario salir a desmentir esta información pues como se dijo antes, ninguna cadena de tiendas está facultada para poner localizadores GPS a sus deudores.