Transferencias BBVA: así puedes revertirla en caso de que te hayas equivocado

¿Enviaste dinero y te equivocaste de destinatario? Pues no todo está perdido porque hay una manera para que puedas revertir este error. Primero hay que aclarar que esto no puede realizarse siempre y que no hay garantía al 100% para que regrese tu dinero, pero hay un proceso que puedes intentar si eres cliente de BBVA, antes conocido como Bancomer en México.

A pesar de que los mexicanos no han dejado de decirle Bancomer a BBVA, este es uno de los bancos que cuentan con más derechohabientes, pues 30.9 millones tienen una cuenta en esa institución que además reportó una utilidad de 25.5 millones de pesos para el primer trimestre del 2024.

¿Qué necesitas para reclamar una transferencia por error en BBVA?

BBVA es uno de los pocos bancos que le dan la oportunidad a sus clientes que se hayan equivocado en una transferencias de poder recuperar el dinero que enviaron por error, para eso debes tener a la mano lo siguiente:

Número de cuenta de cargo de 10 dígitos. Fecha de la transacción y el monto transferido. Motivo del reclamo, ya sea por cuenta beneficiaria incorrecta, importe erróneo o movimiento duplicado. Número de cuenta destino que ingresaste en la transferencia.

¿Qué puedo hacer si le deposité por error a alguien que no conozco?

Debes actuar rápido, porque anular una transferencia bancaria en BBVA sólo puede realizarse el mismo día en que te equivocaste.

porque anular una transferencia bancaria en sólo puede en que te equivocaste. Si te equivocaste y le depositaste a una persona que es cliente de BBVA es más fácil , pues tendrás que comunicarte con tu entidad financiera para iniciar el proceso de recuperación del dinero. Ellos se encargarán de localizar al titular de la cuenta receptora y comenzar el acuerdo para devolver el importe.

de , pues tendrás que comunicarte con tu entidad financiera para iniciar el proceso de recuperación del dinero. Ellos se encargarán de localizar al titular de la cuenta receptora y comenzar el acuerdo para Si el envío de dinero fue a un cuentahabiente de otro banco, también debes contactar a BBVA para que su personal inicie el proceso de recuperación del dinero y soliciten al otro banco la devolución del importe. Esto puede ser más complicado, ya que implica buscar la información del beneficiario en el otro banco y contactarlo para continuar con la solicitud.

Es importante tener en cuenta que la recuperación del dinero no está garantizada, ya que depende de la voluntad del titular de la cuenta que recibió el depósito.

Sigue leyendo

SAT advierte a los usuarios de estas tarjetas de crédito

¿Cómo puedes evitar fraudes por transferencias bancarias? Condusef te da 3 claves