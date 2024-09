México podría sufrir crisis sexenal por la Reforma Judicial

Claus Von Wobeser, presidente de la International Chamber of Comerce (ICC) aseguró que México podría caer en recesión y en la “peor crisis sexenal” de aprobarse la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) causando efectos negativos, principalmente en la inversión, durante todo el siguiente sexenio.

En entrevista con El Heraldo de México, Von Wobeser, quien encabeza el capítulo México de la ICC, organismos a la que están afiliadas 45 millones de empresas en más de 170 países, reveló que:

Aseguró que “peligran” las inversiones anunciadas por la Secretaría de Economía, pues se dijo que, de enero al 30 de junio de este año, el sector privado realizó 143 anuncios públicos con una expectativa de inversión extranjera de 45 mil 464 millones de dólares, que se suman a los 110 mil 744 millones de dólares reportados durante 2023.

Las inversiones “están detenidas, no hay certeza jurídica, el peor escenario para este gobierno entrante es que además de que no se cristalicen las inversiones, no haya reinversiones que son las que más demuestran la confianza de las empresas extranjeras”, aseguró.