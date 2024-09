Infonavit: así puedes obtener un descuento del 75% en el pago de la mensualidad de tu crédito

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció el lanzamiento el programa llamado "Nivela Tu Pago", el cual, tiene como objetivo aliviar la carga financiera de todas las personas acreditadas que necesiten una disminución en su mensualidad, la cual, puede ser de hasta el 75% por un plazo de hasta 12 meses, por lo que si estás interesado en beneficiarte con este programa en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) el programa "Nivela Tu Pago" busca beneficiar a 300 mil familias aproximadamente y se indicó que los descuentos que se pueden obtener en las mensualidades de los créditos de vivienda van desde el 25 al 75%, sin embargo, estos se definirán dependiendo del nivel de ingresos de cada persona, es decir, a menor ingreso mayor será el descuento.

Asimismo, se señaló que los descuentos aplican por un plazo máximo de 12 meses y el monto restante de la mensualidad será aportado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), además, se precisó que las personas acreditadas pueden solicitar este apoyo hasta tres veces durante la vida del financiamiento sin importar si se encuentran al corriente o no en sus pagos.

“Usualmente los programas de reestructura aplican cuando las personas dejan de pagar. Este es el primer programa de todo el sistema financiero que aplica para quienes tienen relación laboral y están al corriente (…) de tal manera de que puedan tener nuevamente un pago mensual en su hipoteca equivalente al 30% de su sueldo”, fueron las palabras de Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) durante la presentación de “Nivela tu Pago”.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un descuento en la mensualidad del crédito Infonavit?

De acuerdo con la información difundida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para poder aplicar al programa “Nivela tu Pago” los acreditados deben estar al corriente en sus pagos o no tener más de 12 mensualidades sin pagar, además, si tienen una prórroga activa, deben solicitar previamente su cancelación, además, se debe contestar un cuestionario con el que se determinará el nivel de descuento que obtendrían.

Este beneficio se puede solicitar hasta 3 ocasiones durante la vida del financiamiento. Foto: Especial

En adición a esto, los acreditados deben tener una garantía hipotecaria que haya sido financiada exclusivamente con recursos del Infonavit, además, su crédito no debe encontrarse en un proceso jurídico, en caso de no contar con un empleo formal, no deben contar con meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos (Seguro de desempleo), haber cubierto por lo menos 12 mensualidades completas desde el inicio del contrato y tiene que haber transcurrido por lo menos un año desde que el crédito fue convertido de Veces Salario Mínimo a Pesos, a través de Responsabilidad Compartida.

La adhesión a este programa se puede realizar desde el portal de “Mi Cuenta Infonavit”, en el apartado de “Solicitud de reestructura”, la cual se encuentra dentro de la sección “Mi Crédito”, asimismo, también se puede solicitar en el Centro de Servicio Infonavit o en la delegación más cercana presentando la siguiente documentación:

Número de crédito o Número de Seguridad Social (NSS)

Identificación Oficial Vigente

Recibo de luz correspondiente a la vivienda del crédito con antigüedad máxima de 3 meses

