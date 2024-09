¿Vas a hacer transferencias BBVA de 15,000? Esto te interesa

Cada vez más personas utilizan las transferencias bancarias como una alternativa para enviar dinero de forma rápida y eficaz, ya sea para pagar una deuda, para realizar compras o para prestar dinero a familiares y amigos. No obstante, cada banco establece un límite determinado de dinero para que una persona pueda enviar a través de este método, entre ellos el banco BBVA, el cual es uno de los principales bancos que operan en México.

De acuerdo con el banco BBVA, una "transferencia bancaria es una operación financiera que consiste en el envío de dinero de una cuenta bancaria a otra. Esta operación puede realizarse entre cuentas de la misma entidad bancaria o entre cuentas de diferentes entidades". Esto permite a las personas realizar pagos y compras, operaciones comerciales, pagar deudas y préstamos de forma rápida y segura. Por ello cada vez más personas deciden realizar este tipo de operaciones, pero hay un límite de dinero diario que una persona puede transferir en el banco BBVA, aquí te contamos.

¿Cuál es el límite de dinero que se puede transferir en BBVA?

Este es el límite de dinero que se puede transferir en BBVA. Foto: freepik.

De acuerdo con su sitio web, BBVA explica que sí hay límites de dinero para transferencias, los cuales son los siguientes:

Importe máximo por cada transferencia: 15 mil pesos (o el saldo disponible en la cuenta siempre que el titular no tenga ningún pago retenido).

Importe máximo total diario de transferencias: 30 mil pesos (o el saldo disponible en la cuenta siempre que el titular no tenga ningún pago retenido).

Estas restricciones aplican tanto para transferencias bancarias nacionales, como para extranjeras. No obstante, los límites no aplican cuando se trate de transferencias entre dos, o más cuentas, de un mismo titular; en estos casos, el límite es el saldo disponible en la cuenta siempre que el titular no tenga ningún pago retenido. Lo anterior también ocurre con las transferencias en oficina, es decir, no existe un límite preestablecido, ya que este está limitado por el saldo disponible en la cuenta.

¿Cómo hacer una transferencia de BBVA?

Las transferencias se pueden hacer desde el celular. Foto: archivo.

Los clientes de BBVA pueden realizar transferencias de las siguientes maneras:

En la aplicación móvil: App BBVA. De forma física a través de la red de cajeros. Por teléfono mediante la línea BBVA.

Según el sitio web del banco, las transferencias tardan en llegar un plazo estimado de 48 horas. aunque esto dependerá de la entidad bancaria de destino y de si son nacionales o extranjeras. En caso de que la transferencia se realice a otra cuenta BBVA, el dinero llegará el mismo día de la operación.