Shein: este es el nuevo concepto que se paga en las compras y que no aparece en el ticket

El incremento en los cargos aduaneros para las compras en SHEIN refleja un cambio en las prácticas aduaneras y plantea un debate en curso sobre la regulación del comercio electrónico y la aplicación de aranceles. En esta nota te contamos los detalles de esta situación.

Usuarios de SHEIN han reportado un aumento en los cargos aduaneros asociados a sus compras, un fenómeno que ha generado confusión y debate en redes sociales y foros de compradores. Estos cargos adicionales no se reflejan en el ticket virtual de la plataforma hasta que el pedido llega al país, y se han detectado en pedidos recientes, con menos de dos meses de antigüedad.

LA EXPERIENCIA DE LOS CONSUMIDORES

Según las experiencias compartidas por los consumidores, estos cargos no dependen del monto o tipo de productos adquiridos, sino que son el resultado de inspecciones aleatorias realizadas por las autoridades aduaneras.

“Me llamó la paquetería a mi celular y me informó que uno de los paquetes había generado un impuesto aduanero de 603 pesos en una compra de 8,000 pesos, que llegó en cuatro paquetes. Me dijeron que debía aceptar el cargo si quería recibir el paquete; de lo contrario, no me lo entregarían,” comentó Arantza Robles, una usuaria afectada. Este cargo, que debe pagarse en efectivo al momento de la entrega, ha sido un punto de controversia, ya que los consumidores no reciben información previa sobre este costo adicional.

LA PALABRA DE LA CCPM

Sergio Lagunas Puls, miembro de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), aclaró que las inspecciones aduaneras son parte de un procedimiento rutinario en todas las operaciones de comercio exterior y no se limitan exclusivamente al comercio electrónico.

Estas inspecciones toman en cuenta el régimen de importación, el tipo de productos, el país de origen y el valor de los bienes, factores que determinan la aplicación de impuestos aduaneros.

Arantza Robles explicó que pagó el impuesto aduanero al recibir su paquete y solicitó un comprobante, el cual la empresa de paquetería le envió posteriormente por correo electrónico. Luego, solicitó un reembolso al marketplace.

“Es cuestión de suerte que te cobren o no el impuesto aduanero. Sin embargo, SHEIN reembolsa un porcentaje del impuesto siempre y cuando el costo de la aduana no supere el valor del paquete. Si el impuesto es mayor, te recomiendan no aceptar el cobro y volver a realizar el pedido,” comentó.

REVISIÓN DE IMPUESTOS

El aumento de estos cargos aduaneros ocurre en un contexto de creciente debate sobre la exención de aranceles para paquetes con valor inferior a 50 dólares, una norma establecida durante la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Conocida como la exención “de minimis”, esta norma ha sido objeto de discusión debido a su impacto en la competencia y la calidad de los productos importados.

En Estados Unidos, algunos legisladores han propuesto reformas o la eliminación de la norma "de minimis", mientras que en México, varias cámaras empresariales han instado a la Secretaría de Economía (SE) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a considerar la implementación de un arancel para las plataformas de comercio electrónico. Argumentan que SHEIN y otras plataformas chinas, como Temu o AliExpress, se benefician de la exención de aranceles para paquetes con un valor inferior a 50 dólares (999 pesos al tipo de cambio actual).

LA RESPUESTA DE SHEIN

SHEIN ha respondido a estas preocupaciones indicando que ha invertido más de 10 millones de dólares en fortalecer su unidad de cumplimiento global y en establecer alianzas con agencias internacionales de pruebas para mejorar sus controles de seguridad. Por su parte, Temu, otra plataforma de comercio electrónico mencionada en el debate, ha atribuido su crecimiento a la solidez de su cadena de suministro y su experiencia operativa.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026, será crucial para definir el futuro de la norma "de minimis" y su impacto en el comercio electrónico.

