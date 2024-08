UNAM Ciclo Escolar 2024 2025: esta es la BECA que puedes solicitar si estudias la licenciatura

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acaban de iniciar el ciclo escolar tienen la posibilidad de conseguir una beca, pues ofrece apoyos a sus alumnos y personal académico por medio de 35 programas institucionales que tienen como finalidad apoyar económicamente a toda la plantilla escolar.

Las becas que ofrece la UNAM pueden consultarse a través de su portal de becas, donde los interesados tendrán un panorama completo de esta oferta, con información básica de cada programa -población objetivo, requisitos, montos, fechas de gestión y resultados- así como los vínculos y contactos para consultar de forma amplia la información que cada dependencia administradora tiene dispuesta en sus páginas web.

Se clasifican en cuatro grupos de becas, de acuerdo a la orientación y objetivos que se persiguen:

A estudiantes en general.

Apoyo a proyectos de investigación.

Para la formación del personal académico.

Posdoctorales.

El apoyo consiste en proporcionar a las(los) beneficiarias(os) del programa un alimento, (desayuno o comida), otorgado de manera gratuita durante el semestre 2025-1 conforme al calendario oficial de la UNAM, a partir de la fecha de publicación de resultados de la presente convocatoria. Para poder ser acreedor a la beca de apoyo nutricional en la UNAM los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos y llenar la solicitud correspondiente en

Requisitos:

Estar inscritos en la UNAM, en el semestre o año vigente de acuerdo con calendario de cada plantel, en el sistema escolarizado .

No contar con otro beneficio de tipo económico o en especie, para el mismo fin, otorgado por otro organismo público o privado para su educación al momento de solicitar el apoyo y durante el tiempo que reciba el beneficio del programa, a excepción de los permitidos en la compatibilidad de la presente convocatoria. c. Provenir de hogares cuyo ingreso familiar sea igual o menor a seis salarios mínimos mensuales, (máximo $ 44,807.40).

Alumnas(os) irregulares (que no han cursado ni acreditado las asignaturas conforme a lo establecido en el plan de estudios en el que se encuentra inscrita(o), sin considerar promedio. e. Alumnas(os) regulares con promedio menor o igual a 7.99.

Alumnas(os) de primer ingreso al nivel licenciatura, que ya cuenten con inscripción ordinaria en el plantel de licenciatura y hagan la solicitud del apoyo, en el Sistema INTEGRA, asociada a dicho plantel.

Contar con una cuenta de correo electrónico, con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y con un número telefónico donde puedan ser localizados.

Registrar la solicitud de ingreso al Programa a través del Portal del Becario en el Sistema INTEGRA (https://www.integra.unam.mx).

Ser postulado por la Facultad o plantel, con base en los requisitos anteriores, a través del Sistema Integra.

¿Cuándo es la fecha límite de registro?

La recepción de solicitudes será a partir del 31 de julio y hasta las 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del 16 de agosto de 2024. Las facultades, escuelas, planteles, centros e institutos de la UNAM deberán “postular”, a través del módulo “Validar la postulación”, en el Sistema INTEGRA, las solicitudes de los aspirantes que se encuentren inscritos de forma ordinaria, que no cuenten con una beca y/o apoyo (para el mismo fin o las excepciones marcadas en las compatibilidades), así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria. Lo anterior, del 31 de julio al 20 de agosto de 2024. Las(os) alumnas(os) que no sean postuladas(os) en tiempo y forma, no podrán ser consideradas(os) para continuar en el proceso de selección de beneficiarias(os).