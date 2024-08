Folleto de ofertas Soriana: estos son los mejores descuentos para el sábado 17 y domingo 18 de agosto

Si tienes pensado hacer el súper durante este fin de semana entonces esta nota te podría resultar de mucha utilidad pues resulta que Soriana ya dio a conocer el folleto de ofertas y descuentos que estará vigente durante el sábado 17 y el domingo 18 de agosto, por lo que en esta ocasión te diremos cuáles son las mejores promociones que puedes aprovechar para que te ahorres una buena cantidad de dinero en tus compras.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Soriana tendrá disponibles para el sábado 17 y el domingo 18 de agosto es importante señalar que la reconocida cadena de supermercados tiene activas distintas campañas como Remates Únicos, Ahorra al segundo, Central Gamer, Preciazazaso, Ahorrar es Tarea de Todos (Regreso a clases), Tu salud está completa (Farmacia) y la ya conocida Canasta Aliada.

Soriana tiene distintas ofertas de forma permanente para consentir a sus clientes. Foto: FB: org.soriana

Por otra parte, también es necesario mencionar que Soriana tiene las referidas campañas activas en las sucursales de Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana de todo el territorio nacional, así como en soriana.com para los clientes que prefieran hacer sus compras en línea, por lo que de esta manera se podrán beneficiar millones de familias que realizan sus compras en la reconocida cadena de supermercados.

Estas son las mejores ofertas de Soriana para el sábado 17 y domingo 18 de agosto

Computadoras con descuentos de hasta el 50 por ciento

Debido a la temporada del regreso a clases, Soriana descuentos de hasta el 50 por ciento en el departamento de cómputo durante el sábado 17 y el domingo 18 de agosto, por lo que solo debes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades, se sugiere consultar en el portal de la reconocida marca de supermercados o directamente en sucursal cuáles son los equipos que participan en esta promoción.

Soriana causó furor ente sus clientes con esta oferta. Foto: www.soriana.com

Estrena pantalla JVC a 18 MSI

Otra de las ofertas más llamativas que Soriana tendrá para el sábado 17 y el domingo 18 de agosto es la de la pantalla de 55 pulgadas de la marca JVC que se podrá adquirir por tan solo 6 mil 490 pesos y lo mejor de esta oferta es que se informó que el pago se podrá diferir hasta 18 mensualidades sin intereses, siempre y cuando el pago sea realizado con tarjetas de crédito participantes (Falabella y Citibanamex).

El pago de esta pantalla JVC se podrá diferir hasta 18 MSI. Foto: www.soriana.com

Papelería y mochilas, compra uno y lleva un segundo artículo al 70 por ciento de descuento

Durante el sábado 17 y el domingo 18 de agosto, Soriana tendrá vigente una promoción que es ideal para ahorrar una buena cantidad de dinero en las compras del regreso a clases, la cual, aplicará en todos los productos de papelería y mochilas, excepto hojas blancas y cuadernos Nine to Five/Back to school y dicha oferta consiste en que en la compra de cualquier artículo se podrá adquirir un segundo de igual o menor precio que el primero al 70 por ciento de descuento.

Esta oferta de Soriana es ideal para el regreso a clases. Foto: www.soriana.com

Es importante señalar que estas no son todas las ofertas que Soriana tiene disponibles durante el sábado 17 y el domingo 18 de agosto por lo que te sugerimos visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para que puedas elegir la oferta que más que convenga, además, ahí también podrás consultar a detalle los términos y condiciones de las ofertas y descuentos vigentes.