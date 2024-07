Falso que se necesita una Reforma fiscal: SAT

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que es falso que se necesite una reforma fiscal que aumente impuestos y eleve la recaudación, “eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal todavía hay mucho por hacer, mucho por recaudar”.

Durante su participación en la conferencia matutina donde la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó un informe al presidente Andrés Manuel López Obrador, Martínez Dagnino, respondió así a los que hablan de la urgencia de una reforma tributaria y mostró porque no se necesita, pues en lo que va del sexenio se ha captado casi 21 billones de pesos.

Dijo que sin reformas e impuestos se obtuvieron 13.1 por ciento más recursos. Foto: Especial

Esto significa -enfatizó- que sin reforma ni más impuestos se obtuvieron 13.1 por ciento más recursos en comparación con la administración anterior, es decir, que en términos nominales se recaudaron 6 billones 602 mil millones de pesos más. Y este aumento en la recaudación dijo “es resultado de los principios de la Cuarta Transformación, que son combatir la corrupción y mantener la austeridad republicana. Sobre todo, combatir la condonación de impuestos”.

Destacó que desde el inicio de la administración los contribuyentes optaban por no pagar sus impuestos en espera de la condonación, "esto ya no existe, ya no hay privilegios, ahora todos contribuimos”. Prueba de ello, dijo es que de 2019 a lo que va de 2024 se han recaudado por auditorías, a pequeños, medianos y grandes contribuyentes 3 billones 383 mil millones de pesos, esto es, 2 billones 183 mil millones de pesos más que el sexenio pasado.

Resaltó que tan sólo por los grandes contribuyentes se han obtenido ingresos por un billón 380 mil millones de pesos, cifra superior a los 500 mil 423 millones de pesos reportado en el sexenio pasado. Respecto a las devoluciones, indicó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa el 95 por ciento del total que asciende a 4 billones 187 mil millones de pesos, lo que también significó que se resolvieron 27 millones de trámites.

En cuanto al costo de la recaudación dijo que actualmente se gastan 24 centavos por cada 100 pesos que se recauda, cifra que compara favorable con lo que se pagaba en 2013, cuando se gastaba 85 centavos, aunque -aclaró- “no lo vemos como un gasto ni como un costo, sino como una inversión”.

Por otra parte, indicó que actualmente existen en proceso 17 mil 559 auditorías, de ellas, 2 mil 597 a grandes Contribuyentes, mientras que 14 mil 962 más son al resto de las personas físicas y morales, por lo que pidió al poder judicial resolver los litigios que tienen retrasos 150 días y algunos incluso dilaciones de uno o dos años más.

Finalmente exhibió a los 13 contribuyentes que han defraudado al fisco con 129 mil 185 millones de pesos, donde están los casos de transportación aérea con un monto de evasión de 33 mil 495 millones de pesos; o de las refresqueras con de 22 mil 701 millones de pesos; la Chatarrera con 19 mil 860 millones y otra Cementera con 15 mil 408 millones, entre las que más adeudan.