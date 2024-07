Tanda segura, junta 5 mil pesos en sólo 3 meses con pagos chiquitos

Si estás pasando por un mal momento económico una tanda para tener dinero fácil y rápido puede ser la mejor opción. Sin embargo expertos en finanzas personales recomiendan no recurrir a este tipo de ofertas ya que pueden ser riesgosas al no tener un aval de una institución bancaria, no obstante hay una manera segura de poder juntar dinero en poco tiempo.

La plataforma Cetes tiene un reto llamado tanda mediante el cual en sólo tres meses puedes juntar 5 mil pesos, es una manera segura de lograr este objetivo a corto plazo y seguramente te será útil saberlo si tienes una urgencia económica y quieres dinero en tu bolsa en poco tiempo. La Tanda quincenal de cetes directo es la única que te garantiza entregarte tu dinero al final del plazo.

Tanda cetes de 5 mil pesos, así puedes juntarla en 3 meses

La ventaja de utilizar la plataforma Cetes directo es que se trata de una página oficial avalada por el gobierno de México. El reto de tanda segura consiste en invertir de manera segura en instrumentos de bajo riesgo, garantizando que recibirás tu dinero en el tiempo estimado sin complicaciones como podrían llegar a tenerlas las tandas clásicas con la vecina o en la oficina.

Finalización del reto: 16/12/2024

Duración del reto: 4 meses 15 días

Total de cargos: 10

Total de ahorro neto: 5 mil pesos

Así puedes tener dinero fácil y seguro. Foto: Cetes

Detalles de los cargos para la tanda de 5 mil pesos