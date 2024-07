Folleto Soriana Híper de Julio Regalado para el sábado 20 y domingo 21 de julio ¡Aprovecha!

Durante las últimas horas Soriana se posicionó en el centro de la conversación en plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida cadena de supermercados dio a conocer las ofertas que tendrá en todos sus departamentos gracias a Julio Regalado durante el fin de semana del sábado 20 y el domingo 21 de julio, por lo que si pretendes hacer el súper durante estos días a continuación te diremos cuáles son las mejores promociones que puedes aprovechar para que te ahorres una buena cantidad de dinero en tus compras.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Soriana tendrá disponibles durante el fin de semana del sábado 20 y el domingo 21 de julio es importante señalar que para este 2024 la famosa cadena de supermercados decidió extender por casi tres meses su temporada de ofertas y rebajas denominada Julio Regalado con la única intención de beneficiar a los más de 60 millones de clientes que tiene a lo largo y ancho del territorio nacional.

Julio Regalado seguirá poniendo ofertas en Soriana por al menos un par de semanas más. Foto: IG: soriana

Por otra parte, es importante señalar que Soriana informó que su campaña de Julio Regalado estará disponible para todas las sucursales de Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como en su portal oficial soriana.com para los clientes que prefieran hacer sus comprar en línea.

Estas son las ofertas de Julio Regalado para el sábado 20 y el domingo 21 de julio

Pantallas con descuentos de 4 mil pesos

Durante el fin de semana del sábado 20 y el domingo 21 de julio Soriana tendrá disponibles distintos descuentos en pantallas de distintas marcas, prueba de ello es que el modelo UN55CU7000FXZX de Samsung se podrá adquirir con un descuento de 4 mil pesos, por lo que durante el referido periodo se podrá adquirir por tan solo 7 mil 999 pesos.

Cabe mencionar que, estos descuentos en pantallas estarán disponibles en compras en tienda y en línea, además, el pago de estos productos se podrá diferir hasta 18 meses sin intereses si se paga con tarjetas de crédito participantes.

Soriana tiene distintas pantallas en oferta. Foto: www.soriana.com

Refrigeradores desde 5 mil 490

Otra de las ofertas más llamativas que Soriana tendrá para este fin de semana es que se podrán encontrar refrigeradores semiautomáticos de las marcas Professional Series, Dace y Faberware a tan solo 5 mil 490 pesos cada uno.

En el folleto de Soriana también se especifica que el pago de los mencionados refrigeradores participantes en esta promoción se podrá diferir hasta 18 mensualidades sin intereses si el pago se realiza con alguna tarjeta de crédito participante.

Esta promoción está disponible en compras en tiendas y en línea. Foto: www.soriana.com

Toda la papelería al 3x2

Durante el sábado 20 y el domingo 21 de julio Soriana pondrá al 3x2 todos los productos del departamento de papelería, excepto los cuadernos Back to School, Nine to Five, los paquetes de hojas blancas y productos marcados como Re-Locos, no obstante, esta promoción es una excelente oportunidad para anticiparse a las compras del regreso a clases y a la vez ahorrarte una buena cantidad de dinero.

Es importante señalar que esta promoción no aplica en compras de mayoreo y se especifica que estará disponible en compras en línea y en tiendas, asimismo, se menciona que, para hacer válido el 3x2 el tercer producto debe ser de igual o menor precio a los dos previamente adquiridos.

Esta promoción de Soriana causó furor entre sus clientes. Foto: www.soriana.com

Es importante señalar que estas no son todas las ofertas que Soriana tiene disponibles por la temporada de Julio Regalado, por lo que te recomendamos consultar a detalle el folleto de descuentos para el sábado 20 y domingo 21 de julio en el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados.