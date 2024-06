BBVA: ¿cuál es el saldo mínimo que debo tener en mi tarjeta de débito/nómina para que no me cobren comisión?

El banco BBVA anunció hace unos días que modificaría los cobros de comisión de sus tarjetas y productos bancarios, por lo que surge la duda sobre si la tarjeta de nómina (débito) está sujeta a este, si es que no se tiene el saldo promedio mensual indicado en las condiciones del producto, no obstante esto no aplica para todas y aquí te explicaré a detalle.

Las tarjetas de nómina en BBVA llevan el nombre de Producto básico de nómina y tiene muchos beneficios para las personas que reciben ahí su pago, ya sea de manera quincenal, mensual o como lo determine su patrón. Estas tarjetas tienen algunos beneficios para quienes las usan entre los que están que no cobran anualidad.

¿Cuál es el saldo mínimo que debo tener en la tarjeta de débito BBVA?

Los clientes que tienen una tarjeta de débito Producto básico de nómina no deben pagar un monto de apertura y lo mejor es que tampoco se requiere un saldo mínimo, por lo que si sacas todo tu dinero de la cuenta no te cobran comisiones. Además de otros beneficios como:

Administra tu nómina

Retira y deposita en cajeros BBVA

Descarga y utiliza la app BBVA México

Activa y recibe Alertas BBVA

Compra con tu tarjeta de débito

Consulta tu saldo sin costo desde bbva.mx

Es importante saber que este tipo de tarjeta no está dentro de las que subirán sus costos por comisiones a partir de junio de 2024.

No te cobran por apertura de cuenta. Foto: BBVA

¿Cuáles son los requisitos para una tarjeta de nómina BBVA?