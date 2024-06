CEAPI cierra su VII Congreso con un llamamiento a creer en Iberoamérica e impulsar su desarrollo económico y social

La séptima edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el título de ‘Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad’, ha culminado con un llamamiento a creer en esta zona e impulsar su desarrollo económico y social, pero también de cambios tectónicos en la geopolítica mundial. El evento, que se ha desarrollado en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, ha reunido a 400 presidentes de compañías líderes y familias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la Comunidad.

La clausura del VII Congreso Iberoamericano de CEAPI ha estado marcada por tres momentos que han regalado a los asistentes una despedida a la altura de las tres jornadas vividas, en los que la emoción y el respeto por la región han estado muy presentes. El primero de ellos ha sido la entrega de la Medalla CEAPI a Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, por su labor en esta edición del Congreso.

“Los líderes empresariales tenemos un compromiso muy grande con nuestros países, y como uno más me enorgullece haber logrado que más de 400 [...] hayan visitado Colombia. Agradezco este reconocimiento, que me motiva a seguir trabajando en pro de Colombia e Iberoamérica, y a seguir construyendo el legado que mi padre me ha confiado”.