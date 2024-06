TJ Maxx llega a México: ¿Qué se puede comprar en esta nueva cadena de tiendas?

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C (ANTAD) dio a conocer que muy pronto llegarán a México las tiendas de la famosa cadena TJ Maxx, las cuales son sumamente populares en Estados Unidos y se informó que esto será posible a que Grupo Axo y The TJX Companies acordaron crear una nueva compañía, por lo que en esta nota te contaremos todo acerca de la llegada de estas nuevas tiendas a territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales A.C (ANTAD) Grupo Axo tendrá una participación del 51 por ciento, mientras que The TJX Companies el 49 por ciento restante, sin embargo, no se reveló cuál será el monto de la operación, pero se espera que esté concretada a finales de este 2024.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles referentes a las primeras sucursales de TJ Maxx que abrirán en México, sin embargo, se espera que durante los próximos meses fluya información al respecto, no obstante, Ernie Herrman, CEO de The TJX Companies dijo sentirse sumamente entusiasmado de la creación de esta nueva empresa que permitirá la expansión de su negocio en México pues señala que las décadas de experiencia de la empresa que encabeza y la base de más de 200 tiendas de Axo serán claves para un rápido crecimiento en la región.

Es importante señalar que The TJX Companies, además de manejar las tiendas TJ Maxx también opera cadenas como Marshalls y Home Goods y en dichos establecimientos se puede encontrar una gran variedad de productos de distintas marcas con descuentos de entre 20 y 60 por ciento, además, también tiene un portal en línea donde se pueden aprovechar estas ofertas.

Por su parte, Grupo Axo opera actualmente más de 50 marcas de diseñador como Old Navy, UGG, Kipling, Calvin Klein, Coach, Gap, Victoria’s Secret, Banana Republic, Hollister, Abercrombie & Fitch, The North Face, Guess y Polo Ralph Lauren, entre otras, además, también tiene tiendas de descuentos como Promoda y Privallia.

TJ Maxx ¿Qué se puede comprar en esta nueva cadena de tiendas en México?

La famosa cadena de tiendad TJ Maxx se fundó en el año de 1976 en Framingham, Massachusetts y su expansión se dio rápidamente debido a que se especializa en vender todo tipo de productos con descuentos del 20 y hasta el 60 por ciento.

Entre la amplia gama de productos que se pueden encontrar en las tiendas TJ Maxx destaca ropa para hombres, mujeres y niños de marcas reconocidas, además, también hay una sección de calzado y accesorios muy bien surtida, en la cual, se pueden encontrar desde bolsos, hasta gafas de sol y joyería de marcas más que populares a excelentes precios.

En esta cadena de tiendas también se podrán encontrar artículos para el hogar como muebles y objetos de decoración y hasta utensilios de cocina, por lo que si quieres darle un toque especial a tu hogar seguro encuentras algún objeto de tu interés en TJ Maxx.

Otra sección popular de las tiendas TJ Maxx es la de belleza y cuidado personal pues ahí se pueden encontrar desde cosméticos, hasta productos para el cuidado de la piel y fragancias, además, también hay secciones para bebés, donde se encontrarán juguetes, ropa, productos para cuidar la piel.