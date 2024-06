Tener una tarjeta de crédito es una responsabilidad grande, pues el dinero no es tuyo y deberás pagarlo al banco en el plazo determinado, de no hacerlo serás acreedor al pago de intereses moratorios por la deuda y en muchas ocasiones las deudas se llegan a salir de control, sobre todo cuando únicamente pagamos el saldo mínimo. Lo mejor para tu bolsillo es realizar el pago para no generar intereses o, en su caso, depositar más del monto solicitado.

Algunas recomendaciones para que puedas hacer un buen uso de tu tarjeta de crédito te ayudarán a llevar mejores finanzas personales y a tener un buen historial crediticio que es muy importante, ya que eso te facilitará que en un futuro puedas tener un incremento de saldo y además tendrás mejores oportunidades para solicitar un crédito hipotecario o automotriz.

¿Qué son los pagos mínimos y por qué no son buenos?

El pago mínimo es un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas pendientes del mes. Depende de la entidad bancaria y del gasto realizado. Mediante él evitas que tu tarjeta de crédito quede inhabilitada, el cobro de intereses moratorios (aunque sí pagarás intereses ordinarios), cargos por falta de pago y afectar tu estatus crediticio. Sin embargo, realizar este pago de forma periódica puede provocarte un problema financiero a largo plazo.

Pagar el mínimo hace que tu deuda crezca

Como ya lo explicamos pagar el mínimo te generará intereses, por el saldo no cubierto, pues hay que explicar que el pago mínimo cubre entre el 2 y 5 por ciento del saldo total, para que lo tengas más claro si tienes una deuda de 10 mil pesos y tu pago mínimo son 415 peso mensuales terminarías de pagar tu deuda en 35 meses y pagarías 4 mil 963 pesos de intereses. Esto si es que te quedas con la misma deuda y no sigues usando tu tarjeta.

Esto quiere decir que los tarjetahabientes pagan intereses por el resto del saldo no cubierto y al hacerlo mes a mes la deuda no solo se extenderá, sino que además será mayor, debes tener en cuenta además que el costo del crédito a través de tarjetas de crédito no solo consta de los intereses que se pagan cuando no cubres el total de lo adeudado a fin de cada mes, también debes sumarle una proporción de las cuotas que se pagan por concepto de apertura, anualidad y otras comisiones diversas.

¿Cuándo debo pagar el mínimo de mi tarjeta de crédito?

Como ya explicamos antes no se recomienda pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, pero si te ves obligado a hacerlo te sugerimos lo siguiente:

Paga el mínimo solo en caso de emergencia y cuando no puedas cubrir un poco más, con ello no afectarás tu historial y evitarás intereses moratorios.

Si tus deudas son altas y la única opción es pagar los mínimos, es recomendable refinanciar tu deuda con otro crédito más barato, a menor tasa anual.

Antes de recurrir a esta medida debes saber cuánto tiempo te tomará liquidar tu deuda con los pagos mínimos y la tasa de interés anual de la tarjeta.

Si solo depositas el mínimo pones en riesgo tus finanzas, pues la deuda se puede acumular y te sería más difícil liquidarla, y en caso de una emergencia ya no podrías disponer de este medio de pago.

Si depositas más de la cantidad que te solicitan saldarás más rápido tu deuda y pagarás menos intereses.

Si tienes una deuda y quieres consultar cómo pagarla la Condusef cuenta con la Calculadora de Pagos Mínimos, una herramienta de ayuda y orientación para darte a conocer el importe del pago mínimo, saldo pendiente a liquidar y el tiempo que tardarías en liquidar la deuda si solo pagas la cantidad mínima, con la salvedad de que no se efectúen nuevas compras.