Telmex da importante anuncio sobre paquetes y megas a partir de hoy, 11 de junio

El director general de Telmex, Hector Slim Seade, realizó un importante anuncio para sus clientes, que dará inicio a partir de hoy. Hasta 2023, la empresa, propiedad del millonario Carlos Slim, tenía 20 millones 824,000 suscripciones totales en México, año en que por primera vez dejó de ser la empresa preponderante en el sector de las telecomunicaciones.

La decisión del director general de Teléfonos de México busca brindar una mejor experiencia para los clientes, según expuso el directivo a través de la red social X, antes Twitter.

¿Qué pasará con Telmex en junio de 2024?

"A partir de hoy Telmex aumenta la velocidad de sus paquetes Infinitum residencial y de negocio de 100 a 150, de 200 a 250 y de 300 a 350 Megas, con la misma velocidad de subida y bajada, por el mismo precio. Más velocidad y mejor experiencia para nuestros clientes", escribió Hector Slim Seade.

En febrero pasado, Carlos Slim, reveló que Telmex y sus subsidiarias ya no sean un conjunto de empresas rentable, es decir, que los ingresos ya no cubren los gastos y mucho menos representa ganancias, sin embargo aclaró que no venderá la empresa en el futuro cercano.

Carlos Slim compró Telmex en 1991, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, aunque la empresa data de 1881. Su cobertura de servicios comprende, entre otras cosas, la operación de la red de telefonía básica local y de larga distancia. Asimismo, ofrece servicios tales como conectividad, acceso a Internet, coubicación, hospedaje y servicios de interconexión con otros operadores de telecomunicaciones.