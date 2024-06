Apostará Plata por productos innovadores y servicio personalizado

Plata, plataforma financiera de alta tecnología, prevé iniciar operaciones como Institución de Banca Múltiple para el segundo semestre de 2025, con ofertas de valor real y servicio personalizado, aseveró Neri Tollado, director general de la actual Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI).

Actualmente esta empresa ofrece en el mercado mexicano, el producto Plata Card, de la que en poco más de un año se tienen 350 mil platicos activos; además de tener en fase de pruebe Plata Difiere, una opción de pagos diferidos para aquellos que no tienen una tarjeta de crédito.

Refirió que, si bien, el mercado está dominado por jugadores tradicional, los mexicanos ya viven en el futuro, están en el celular, utilizan las aplicaciones, por lo que hay una oportunidad muy grande en el país y de competir con una mejor oferta con la banca tradicional, digital y Fintech.

“Nosotros estamos convencidos que podemos mejorarlos porque hay muchos productos que todavía no dan mucho valor a los clientes, la mayoría de las tarjetas de crédito no tienen grandes beneficios o son bajos o solo para los segmentos de altos ingresos y para los medios no existen”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.