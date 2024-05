Las deudas en cualquier banco o tienda departamental como Coppel provocan que tengamos un mal historial y aparezcamos en el buró de crédito; por lo que, si ya pagaste y aún apareces en esta lista con un mal historial, aquí te decimos cuánto tiempo tardan en actualizar tu estado.

Cabe destacar, que todas las personas que hayan obtenido un crédito se encuentran registradas en esta entidad, lo que varía es el estatus del historial crediticio. Por lo tanto, una vez que estás registrado no puedes salir del buró, solo mantener un buen historial. Toma en cuenta que si en algún momento te atrasas en los pagos de una deuda, tu puntuación e historial se verán afectados.

Los tiempos en los que saldrías del buró de crédito si adeudas en Coppel o alguna otra tienda:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de 2 años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de 4 años.

Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de 6 años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Cabe destacar, que si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos.

¿Qué pasa si no se le paga a Coppel?

Además, sino realizas el pago correspondiente de tu deuda, los intereses aumentarán y:

Se verá afectado tu historial crediticio.

No podrás utilizar tu crédito Coppel.

Se continuará con las visitas a tu domicilio y llamadas telefónicas por parte del equipo de Cobranza.

¿Qué pasa si mi deuda en Coppel tiene más de 10 años?

Debes tener claro que las deudas no se prescriben; es decir, no desparecen por sí solas y es tu obligación pagarlas. Es probable que después de una década de no pagar se hayan generado intereses, cargos moratorios y existe la posibilidad de que Coppel tome medidas para recuperar el dinero que le debes.