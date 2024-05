IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán utilidades en el cierre de mayo?

Debido a que el próximo 31 de mayo es la fecha límite para que se realice el Reparto de Utilidades, algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han cuestionado si también podrán recibir algún monto por concepto de la referida prestación por lo que en esta nota aclararemos esta y otras dudas referentes al pago de las pensiones.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el reparto de utilidades es un derecho constitucional en el que se establece que toda la población trabajadora que proporciona un trabajo subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario puede obtener parte de las ganancias obtenidas por su patrón, siempre y cuando estás se generen.

El reparto de utilidades se realiza de manera anual. Foto: Cuartoscuro

Cabe mencionar que, en el reparto de utilidades solo pueden participar los trabajadores de una empresa y se establece que quienes están excluidos de esta prestación son directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas, asimismo, la ley señala que la única condición que existe para poder recibir este pago extraordinario, además de que la empresa haya generado ganancias, es que el trabajador o trabajadora haya laborado un mínimo de 60 días.

¿Cobrarán utilidades los pensionados en el cierre de mayo?

Una vez aclarado el punto anterior, se concluye que ningún pensionado o jubilado afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene derecho a recibir utilidades pues al momento de causar baja de la empresa donde laboraban pierden dicho derecho, así como la empresa ya no tiene la obligación de otorgar este dinero al trabajador pues este ya no labora para ella, por lo que ya no colabora para generar las ganancias que se repartirán entre los trabajadores.

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE ya no tienen derecho a recibir utilidades. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo es el próximo pago para pensionados del IMSS y el ISSSTE?

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) será el jueves 30 de mayo cuando se realice el depósito a sus pensionados y jubilados correspondiente al mes de junio, mientras que los trabajadores retirados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que esperar un poco más pues será hasta el lunes 3 de junio cuando puedan disponer de sus recursos.

Para cerrar es importante aclarar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dieron a conocer que en el pago correspondiente al mes de junio de 2024 no entregarán ninguna prestación adicional, por lo que los pensionados de ambas instituciones de seguridad social solamente cobrarán el monto equivalente a su pensión, el cual, se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de jubilarse.