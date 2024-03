El mejor atún según Profeco y la mejor forma de consumirlo para incrementar la masa muscular

En tiempos de la próxima cuaresma y para las personas que se ejercitan y buscan una mayor masa muscular, uno de los platillos que más consumen es el atún, y en estos días la Profeco dio a conocer cuáles son los más económicos y los que contienen mayor aportación nutricional.

La Procuraduría Federal del Consumidor analizó 52 marcas distintas de atún enlatado y empacados para identificar si cumplen con las normas de etiquetado y valor alimenticio. Fueron cuatro tipos de presentaciones del alimento marino que la procuraduría del consumidor analizó, de los cuales encontró en algunos una mayor cantidad de soya.

Pros y contras de consumir atún

En el atún se encuentran una gran variedad de beneficios nutritivos para los consumidores ya que aporta desde ácidos grasos omega 3, vitamina B12 y proteínas que contribuyen para que crezca y se repare el tejido muscular de la persona que lo consume, aunque nutriólogos advierten que no se debe abusar del consumo de cualquier alimento así sea saludable.

En el caso del atún, una ingesta en grandes cantidades puede generar una invasión al cuerpo de mercurio, metal pesado que puede generar trastornos neurológicos y del comportamiento, que deriva en presentar síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

¿Cuál es el mejor atún, según Profeco?

La Profeco informó que hay marcas que engañan al consumidor ya que no cumplen con lo estipulado en su etiquetado nutricional, una de las que resaltó fue la cantidad de masa drenada que al final pesa menos que el gramaje referido en la presentación, ya que al retirar el aceite o el agua donde viene el atún, queda una menor cantidad del producto. Ese caso lo presentan:

Precíssimo

Great Value

Tunny Premium

Herdez en hojuela de 130 gramos y 280 gramos

Asimismo hay 11 marcas que no tienen los sellos que advierten exceso de sodio: Calmex, Bally Food, K Precio, Mazatun, Agromar Atún Gourmet, Fresh label, Precíssimo y Great Value. En contraste la siguiente marca de atún fue de las mejor calificadas: Tunny Clásico en trozo en su presentación en sobre, no cuentan con soya ni tiene agua o aceite, además cuesta 19 pesos, indicó la Profeco.