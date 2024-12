Multas de tránsito: ¿qué pasa si no las pago antes de que acabe el año?

Las infracciones de tránsito son muy comunes entre los conductores de automóviles y motocicletas en la Ciudad de México. Ocurren cuando se incumple alguna de las disposiciones oficiales establecidas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX que tiene por objetivo regular la circulación de los peatones y vehículos en la vía pública.

Cuando un conductor comete una infracción es acreedor a una multa de tránsito, la cual es considerada una sanción administrativa de carácter civil y que debe pagarse con efectivo, horas de arresto o trabajo comunitario. En el caso de una sanción económica esta se paga con respecto al valor de una UMA, es decir, una Unidad de Medida y Actualización que durante el año 2024 equivale a $108.57 pesos.

Algunas de las infracciones de tránsito más comunes en la Ciudad de México son las siguientes:

No utilizar el cinturón de seguridad

No tener seguro de automóvil

Estacionarse en un lugar prohibido

Verificación fuera del tiempo establecido

No respetar el programa Hoy no circula

No traer licencia de conducir

Manejar a exceso de velocidad

Conducir en estado de ebriedad

No respetar el semáforo

Invadir el paso peatonal o el área exclusiva del Metrobús

¿Cómo saber si tengo una multa de tránsito y cómo pagarla?

Si quieres saber si tienes alguna multa de tránsito en la Ciudad de México, puedes hacerlo en línea. Para ello deberás ingresar a la siguiente página de la Secretaría de Administración y Finanzas. Ahí deberás colocar tu número de placa vehicular y te aparecerán los adeudos pendientes. Guarda el número de la multa para poder pagarla más adelante.

Para pagar en línea, deberás colocar el número de tu placa vehicular en la misma página de la Secretaría de Administración y Finanzas y agregar la información que te pide, así como los datos de tu tarjeta bancaria. Una vez efectuado el pago de la multa, deberás guardar e imprimir el comprobante de pago.

Si deseas pagar presencialmente, podrás hacerlo en cualquiera de los kioskos de la Tesorería de la Ciudad de México, ahí deberás completar el formulario proporcionado en el lugar, con tus datos personales, y dar el número de la multa que deseas pagar. El pago podrás hacerlo en efectivo o con tarjeta. Al finalizar solicita tu comprobante de pago.

Puedes pagar tus multas de tránsito en los kioskos de la Tesorería de la CDMX / FOTO: ESPECIAL

¿Qué pasa si no pago mis multas de tránsito antes de que acabe el año?

De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las personas tendrán un plazo de 30 días naturales a partir del día que se notificó la sanción para pagar la multa de tránsito. En caso de pagar la multa en los primeros 10 días después de haber metido la infracción, las personas podrán obtener un descuento del 50 por ciento. En caso de no pagar las multas de tránsito, no podrás realizar la verificación de tu vehículo, cambio de placas, cambio de propietario en caso de venderlo y no podrás renovar tu licencia.

Cada infracción tiene su tipo de sanción así como puntos de penalización donde el límite son 12 puntos. Para la primera infracción la sanción es una amonestación y cuando al conductor le queda solo un punto, la sanción son 2 horas de trabajo comunitario. En caso de acumular 12 puntos de penalización, la licencia de conducir será cancelada y deberás esperar 3 años para poder tramitarla de nuevo.

