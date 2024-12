Presidente electo de Coparmex asegura que primero se debe debatir la informalidad antes que la jornada laboral de 40 horas

Juan José Sierra, Presidente electo de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que antes de debatir sobre la posiblidad de una jornada laboral de 40 horas y el tema de los aguinaldos primero se debe abordar el tema de la informalidad.

"Tenemos que tener cuidado antes de hablar de más reformas laborales qué vamos a hacer con este 54% de informalidad en el país empleos que son empleos que no tienen prestaciones laborales, que no tienen, seguridad, tema de acceso a la salud", sentenció Juan José Sierra.

Y añadió que "hay cuatro reformas laborales que creo hay que consolidar: el tema de las vacaciones, el tema de las pensiones, el tema de la subcontratación y los aumentos del salario mínimo" en entrevista para Bitacora de Negocios de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Destacó la labor realizada por José Medina Mora Foto: Cuartoscuro

Juan José Sierra: "Tenemos que ser atractivos a la inversión y trabajar en la seguridad"

Al ser cuestionado sobre la desaparición de siete órganos autónomos,afirmó que representa una regresión en temas de democracia y que atenta contra lo que firmamos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que serán temas relevantes en la revisión del tratado contemplada para 2026.

"Tenemos que tener mucho cuidado de no atentar contra lo firmado y de no atentar contra regresiones en temas de democracia", sostuvo Juan José Sierra.

Juan José Sierra fue electo como presidente de la Coparmex para el periodo 2025-2026 y comienza su administtración en enero, reconoció la labor que ha hecho José Medina Mora pero adelantó que vienen grandes retos "México tiene que hacer lo suyo, tenemos que ser atractivos a la inversión, tenemos que trabajar en la seguridad, en la certeza juridica y en la energía que es fundamental, si no trabajamos en estas tres condiciones para la inversión no seremos atractivos y no creceremos a tasas de crecimiento que son las que necesita nuestro país para crecer y para generar los empleos que tanto necesitamos".

"Hay que hacer nuestro trabajo, hay que ser muy estratégicos e inteligentes", resaltó Juan José Sierra.

