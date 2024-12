¡No eres tú! Se caen WhatsApp, Facebook e Instagram de Meta

Miles de usuarios de las plataformas de Meta como WhatsApp, Facebook e Instagram reportan una caída masiva, lo que afecta sus comunicaciones. De acuerdo con DownDetector, la falla inició a las 11:38 horas de este miércoles 11 de diciembre de 2024 en las principales señales del país.

Las principales fallas son para el 57% de usuarios de WhatsApp en el envío de mensajes, 33% en la aplicación y 9% en la versión web de dicha plataforma de mensajería instantánea, que es la más utilizada por los mexicanos. Las principales ciudades en donde se reporta la caída de WhatsApp son:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Querétaro

Por su parte, Facebook e Instagram, también de la propiedad de Meta de Mark Zuckerberg, también presenta un 59% de fallas en la aplicación, 27% en el tiempo de carga y 13% en el sitio web.

E incluso en países como El Salvador.

"Yo creí que era mi Internet", caída de Meta deja los mejores memes

La caída de WhatsApp, Facebook e Instagram han dejado toda clase de comentarios de los usuarios de dichas plataformas. "No me llegan los mensajes", "creí que era mi Internet", "no me deja iniciar sesión", "se cayeron todos los servicios de Meta", "como siempre hay que venir a ver a Twitter que se cayeron los demás".

Además de los comentarios, varios aprovecharon para desempolvar los memes en redes sociales que sí funcionan como X, antes Twitter, TikTok y hasta Telegram.

