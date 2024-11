¿Te gusta viajar? Volaris remata vuelos a solo 29 pesos mexicanos

Pese a que las promociones del Buen Fin ya terminaron, Volaris sigue ofertando vuelos a precios muy bajos. Ahora, trascendió que la aerolínea acaba de anunciar vuelos por tan solo 29 pesos mexicanos, una promoción muy atractiva para las personas que disfrutan de viajar y quieren conocer nuevos destinos en los próximos meses, o años.

De acuerdo con las promociones de Volaris, actualmente la aerolínea ofrece vuelos nacionales desde 29 pesos mexicanos, e internacionales desde 49 dólares. Cabe mencionar que los vuelo de 29 pesos únicamente se aplican para ir o salir de Monterrey. Los destinos a los que se puede acudir son: Hermosillo, Morelia, Oaxaca y otros.

Cabe mencionar que los precios finales pueden aumentar, esto debido a la tarifa base y TUA (tarifa de uso de aeropuerto), así como el impuesto de un vuelo. Además, esto no incluye el cobro del DNR. La promoción no aplica a grupos mayores a 10 personas y es valida solo viajando con la tarifa zero, la cual no incluye equipaje de mano, ni equipaje documentado.

¿Qué vuelos cuestan 29 pesos?

Hay destinos desde 29 pesos mexicanos. Foto: Volaris.

Volaris ha enfatizado que solo los vuelos con tarifa zero son los que participan en la promoción. Esta tarifa es preferencial para vuelos nacionales e internacionales de quienes deciden viajar sin equipaje (de mano y documentado). Con esta tarifa la aerolínea te permite transportar, sin cargo adicional, 1 objeto personal (o personal item), acorde a las medidas que estipula la aerolínea en sus lineamientos y reglamentos.

Otros vuelos internacionales se venden desde los 99 dólares, esto si se compran antes del lunes 25 de noviembre y para viajar a partir del próximo 1 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2025. La oferta aplica en vuelos sencillos y directos, que no tengan conexiones. Al igual que los vuelos nacionales, el costo de 99 dólares no incluye el cobro de la tarifa base y TUA (tarifa de uso de aeropuerto), así como el impuesto de un vuelo.

¿Hasta cuándo estará disponible la oferta?

El precio no incluye el pago de impuestos. Foto: Volaris.

La promoción para vuelos internacionales estará disponible hasta este lunes 25 de noviembre; mientras que para vuelos nacionales no hay fecha límite. Sin embargo, si se resalta que las promociones solo aplican para salir o llegar al Aeropuerto de Monterrey, no para la Ciudad de México, o para algún otro aeropuerto del país.

