Black Friday 2024: ¿Se puede comprar ropa en Ross Dress For Less desde México?

Debido a que el Black Friday está a la vuelta de la esquina, durante las últimas horas cientos de mexicanos han recurrido a las plataformas digitales con la intención de saber si se pueden aprovechar las ofertas en ropa y otros artículos en las tiendas Ross Dress For Less, una de las cadenas comerciales más importantes de todo Estados Unidos, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el Black Friday es un evento comercial surgido en Estados Unidos que se celebra un día después del Día de Acción de Gracias y con este acontecimiento se inaugura formalmente la temporada de compras navideñas y por ello prácticamente todos los comercios ofrecen sus productos y servicios a precios especiales, además, dicha práctica incentiva la economía, lo cual, explica por qué este modelo ha sido replicado en otros países, incluido México donde se celebra “El Buen Fin”.

Ross cuenta con más de 1700 sucursales en Estados Unidos. Foto: IG: rossdressforless

¿Se puede comprar ropa de Ross Dress For Less desde México?

Como se dijo antes, Ross Dress For Less es una de las cadenas de tiendas departamentales más grandes de Estados Unidos y aunque en sus instalaciones se venden todo tipo de artículos la ropa es la estrella de estos establecimientos pues se pueden encontrar prendas de todo tipo a precios sumamente bajos y si a ello se le suma que por el Black Friday los precios son todavía más bajos eso explica el interés tan grande en aprovechar las rebajas pese a no estar en territorio estadounidense.

En cuanto a la pregunta si se puede adquirir ropa de Ross Dress For Less desde territorio mexicano la respuesta es no debido a que la marca no cuenta con sucursales en suelo nacional, además, la poderosa cadena de supermercados no cuenta con una tienda en línea pues se mantienen fieles a su modelo de negocio en el que apuestan por vender artículos a precios sumamente bajos, pero solamente en sucursal y gracias a ello han podido mantenerse vigentes pese al cambio de hábitos de los compradores.

Ross vende ropa de todos los estilos a precios sumamente accesibles. Foto: IG: rossdressforless

Es importante señalar que, aunque no hay ninguna tienda de Ross Dress For Less, sí es posible obtener ropa de la marca en territorio mexicano, sin embargo, esto solo puede ser posible a través de revendedores, lo cual, podría incrementar el precio de los productos de forma significativa y se tendría que evaluar si vale o no la pena realizar la compra.

Cabe señalar que, muchos mexicanos aprovechan el Black Friday para viajar a Estados Unidos y adquirir a precios sumamente bajos, ya sea para consumo personal o para reventa, por lo que si estás en posibilidades de sumarte a esta práctica no dudes en desaprovechar la oportunidad.

Sigue leyendo:

Sam’s Club y Costco: las ofertas que debes aprovechar para el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre

Edomex: así puedes solicitar el apoyo de 40,000 pesos para mejorar tu vivienda